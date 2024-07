Nieuwe Maybachs zitten tussen kunst en kitsch

Smaak is niet te koop. Of wel? Bepaal zelf met twee nieuwe edities van de Mercedes-Maybach S-Klasse.

Het niet kunnen bijhouden van Rolls-Royce of Bentley qua prestige is wat de revival van Maybach nekte in de jaren ’00. Tegenwoordig doet Mercedes het anders: ze plakken hun eigen logo erop samen met het Maybach-logo. De kritiek ‘het is gewoon een Mercedes’ kan dan afgeschoten worden met ‘ja duh’.

Prestige

Het is eigenlijk allemaal muggenziften. Wie wel eens een aangeklede Maybach 62S van binnen heeft gezien weet dat alhoewel het ietwat lijkt op een W221 S-Klasse, de luxe van een ander niveau is. Zeker wel vergelijkbaar met Bentley of Rolls-Royce. Tegenwoordig scoort Maybach als stapje boven de S-Klasse dan ook prima. Het kan altijd luxueuzer, maar je hebt ook niks te klagen. Alleen nog even kiezen wat je wil qua styling.

Night Edition

En dat kan meerdere kanten op. Zo bewijst Mercedes in Japan met de Maybach S 580 Night Edition. Deze is al voor je samengesteld. Het gaat om inderdaad een wat donker exterieur door de speciale (nogal kitscherige) nieuwe Maybach-velgen en zwarte onderste helft. De bovenste helft is dan weer grijs. Chroom is nergens te bekennen. Dat werkt, maar oogt ook wat kitscherig in een samenstelling als deze.

In het exterieur min of meer hetzelfde verhaal. Het nachtthema zal te maken hebben met gebruik van donkere accenten, maar de stoelen zijn dan weer spierwit. Tsja. Het is zeker een specificatie waar kopers van smullen als we even Maybach-clientèle over één kam mogen scheren.

Gelukkig hoeft Mercedes eigenlijk maar 30 kopers te vinden voor de S 580 Night Edition in Japan. Zo veel zijn ze namelijk van plan om te bouwen. En omdat Japan snapt wat beschaving is, houden ze de vraag in de gaten. Mochten er namelijk meer dan 30 gegadigden zijn, dan worden meer exemplaren gebouwd en de kanshebbers worden uit een hoge hoed getrokken. Geen voortrekkerij of omkoping dus.

Robbe & Berking

Als dat de kitsch was, dan bij deze de kunst. Zeg zelf maar of het waar is op die manier. Wij vinden de andere speciale Maybach S-Klasse namelijk iets chiquer. Het begint al met het wél selecteren van de inmiddels erg gave, ietwat foute chromen Maybach-pannenkoekvelgen. En chroom! Op een auto als deze mag het.

Dit omdat deze S-Klasse voortkomt uit een samenwerking met de Duitse firma Robbe & Berkins, die dit jaar hun 150-jarige bestaan vieren. Bekend van bestek en ander zilverwaar, maar ook van het bouwen en restaureren van boten. Zo ontstond het Classics-gedeelte van het bedrijf in 2008 waar ze de ‘Sphinx’ uit 1939 restaureerden tot een zeer gaaf twaalfmeterjacht. In een two-tone kleurstelling met zwart bovenaan en bordeauxrood onderaan. Drie keer raden dus welke kleur Mercedes koos voor de Maybach die Robbe & Berkins eert in hun feestjaar. Zelfs de scheiding tussen de twee kleuren met een witte streep is overgenomen.

Interieur

In het interieur van de Mercedes-Maybach S-Klasse Robbe & Berkins gaat het jachtthema verder. Wit leder, grijze contrasten en prachtig boot-achtig hout op het dashboard. Fraai! En naar onze mening toch wel ietsje minder kitscherig dan de Japanse editie.

Maar wij dulden natuurlijk ook andere meningen, dus laat vooral even weten welke kunst, welke kitsch, of wat je anders vindt van deze bijzondere Maybachs.