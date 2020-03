Audi RS3 vlucht met 260 km/u voor politie, crasht in Reeuwijk

Tsja, met 400 pk en vierwielaandrijving kun je alsnog heel erg domme dingen doen. Deze voor de politie vluchtende Audi RS3 bestuurder bewijst dat.

Het is een populair automerk bij het boevengilde, de Audi RS-modellen. Waarom dat precies is, mag duidelijk zijn. Ze hebben veel vermogen, dus zijn in staat om (zeer hoge) snelheden te houden. Dankzij vierwielaandrijving, automaat en een hoop elektronische systemen kun je dat vermogen ook nog eens goed benutten.

Audi RS modellen

Verder kun je er met vier of vijf boeven erin zitten en is er genoeg ruimte voor eventueel gereedschap wat je nodig hebt bij het uitoefenen van je boevenberoep, ongeacht of je nu bankier bent of banken overvalt. Kortom, in een Audi RS kun je je af en toe achterna gezeten voelen.

RS3 met 400 pk

Dat hadden twee inzittenden van een Audi RS3 met 400 pk gisteren ervaren. Bij het zien van een politiesurveillance-auto in de buurt van Prinsenbeek besloten ze om te vluchten, waarop de politie de achtervolging inzette. Bij die achtervolging richting Rotterdam werden er snelheden gehaald van meer dan 250 km/u! In de tussentijd kregen de politieagenten bijval van de Landelijke Eenheid én een politiehelikopter.

260 km/u

De bandieten kozen er niet voor zich over geven aan de lokale hermandad. Nee, ze gaven zo mogelijk nog meer gas en haalden snelheden van meer dan 260 km/u. De ‘verdachten’ reden met veel te hoge snelheid van de A16 naar de A20 en vervolgens kwamen ze in de bebouwde kom van Gouda en Reeuwijk terecht. Daar ging het ook meteen fout, want de chauffeur van de Audi verloor de macht over het onderstuur en belandde in een tuin.

Opgepakt

Nu is dat meestal een reden om te beslissen dat het wel mooi geweest is. Maar niet voor deze Audi RS3-minnende politiehaters. De twee heerschappen kozen ervoor om de benenwagen te pakken . De chauffeur van de RS3 sprong nog het water in, alvorens hij werd ingerekend door de politie. De bijrijder werd ook aangehouden. Er wordt nu onderzocht door de politie waarom de twee heren vluchtten voor de dienders.

Via: artikel van BN de Stem.

Fotocredit 1, 5 en 6: Politie Rotterdam Delfshaven

Fotocredit 2, 3 en 4: Team West Brabant en Zeeland

Met dank Kenneth voor de tip!