BMW sluit fabrieken vanwege het coronavirus

BMW zal de fabrieken sluiten om verdere verspreiding van het virus te vertragen.

In een relatief korte tijd is het coronavirus nu ook ‘gearriveerd’ in Europa. Wat eerst een probleem ‘ver in Azië’ leek te zijn, is nu een wezenlijk issue waarmee we in Europa te maken hebben.

Coronavirus

Niet alleen in de autosport (zoals de Formule 1 en Formule E) en auto-evenementen (zoals de Salon van Genève en New York Motor Show) zien we ook dat autofabrikanten rigoreuze maatregelen nemen. Zo hebben Volkswagen, Mercedes en Ford deze week aangekondigd fabrieken te sluiten. In een Mercedes fabriek in Spanje hebben de medewerkers zelf besloten de fabrieken even dicht te gooien. Alleen Elon Musk trekt zich er nog niets van aan.

BMW

Nu komt er een merk bij: BMW. De Duitsers hebben besloten om de fabrieken plat te leggen. Niet een of twee, maar ALLE fabrieken in Europa. Deze worden gesloten voor vier weken. De productie kan op zijn vroegst weer hervat worden vanaf 19 april. Volgens BMW CEO Oliver Zipse is de sluiting ten eerste om de werknemers te beschermen en te zorgen dat de spreiding van het virus wordt vertraagd.

Minder vraag

De andere reden heeft te maken met het simpele feit dat de vraag ook enorm terugloopt. Er zijn dus tijdelijk minder nieuwe auto’s nodig. Dit zal niet ten koste gaan van de medewerkers, overigens. Die krijgen nog 93% van hun loon uitbetaald. Flexwerkers en deeltijd medewerkers worden zo veel mogelijk ingezet om andere werkzaamheden te kunnen verrichten.

Winstdaling

Wel verwacht BMW dat dit gepaard zal gaan met een forse winstdaling. Vorig jaar was dat al flink gedaald (van 9,6 miljard naar 7,1 miljard), maar die daling gaat helaas dus even doorzetten. Al deze extra investeringen zorgen ervoor dat de marges op de verkochte BMW’s minder zullen worden.