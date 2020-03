Kia Sorento Hybrid met 230 pk komt naar Nederland

De Kia Sorento Hybrid komt naar Nederland! Kijk, dat is nog eens goed nieuws. Dan heb je 230 pk in een grote familieauto en de kans op een relatief gunstig verbruik.

De eerste Kia Sorento mag met recht een hit genoemd worden. De auto leek een beetje op een Mercedes-Benz ML, maar was véél goedkoper. Nu waren Zuid-Koreaanse auto’s wel vaker voordelig, maar de Kia Sorento was ook een gave bak waar je wat mee kon.

Kia Sorento

In het terrein stond de auto zijn mannetje en je kon er (zeer) zware karren mee trekken. De techniek was degelijk en je kon er allerlei leuke accessoires voor krijgen. Zelfs Brabus maakte onderdelen voor de Sorento! Kun je nagaan. Ondanks dat de Sorento per generatie beter en beter werd, was de laatste iteratie geen hit te noemen. Althans, in Nederland niet.

Minder populair

De reden was simpel: CO2-taks. Ondanks de vele kwaliteiten van de Sorento, waren de verkoopcijfers niet al te denderend. Dit terwijl concurrent Mitsubishi wel duizenden Outlanders wist weg te zetten. Daarom pakt Kia Nederland het ook slim aan. De diesel en benzineuitvoering laten ze voor wat het is. De 2.2 zelfontbrander en de V6 benzine zullen niet naar Nederland komen. In plaats daarvan krijgen we vooralsnog alleen een Kia Sorento Hybride.

Sorento Hybrid

Nu wisten bij de introductie al dat er een Kia Sorento Hybrid zou komen en dat deze 230 pk levert, maar meer ook niet. Nu weten we wel meer. De Kia Sorento Hybrid maakt gebruik van een ‘Smartstream’ aandrijflijn. Over die naam is ongetwijfeld urenlang op een skippybal vergaderd. De combinatie bestaat uit een 1.6 T-GDI viercilinder benzinemotor met 180 pk en een elektromotor met 60 pk en 264 Nm. De elektromotor wordt gevoedt dankzij een 1,49 kWh accupakketje. Het systeemvermogen is 230 pk en het maximum systeemkoppel bedraagt 350 Nm. Let wel: dit gaat om de Kia Sorento Hybrid, een plug-in hybride zal op latere termijn volgen.

Zomer 2020

Verbruik en prestaties worden helaas niet vermeld. Gezien het feit dat de hybride meer dan 1.700 kilogram weegt en enkel de voorwielen worden aangedreven, moet je geen al te flitsende tijden verwachten. De auto is ook niet als scheurijzer bedoeld, het is een familieauto. Over families gesproken: de Kia Sorento komt er als vijf- en zevenzitter. De Kia Sorento Hybrid wordt aan het einde van de zomer bij de Nederlandse dealers verwacht.