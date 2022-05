Audi RS4 Competition Plus is begrensd op 290 km/u

Static photo, Colour: Nardo grey

De Audi RS4 Competition Plus zet de boel weer op scherp.

Dat er een BMW M3 Touring aankomt, kan niemand zijn ontgaan. Een supersnelle Duitse stationwagon met zescilinder turbo en vierwielaandrijving. Precies hetzelfde recept als Audi al in 2000 toepaste met de RS4. Ook de huidige RS4 heeft een zescilinder biturbo met vierwielaandrijving. BMW is al 2 jaar bezig met een tease-campagne. Vandaag bijt Audi even goed van zich af.

Dat doen ze met de Audi RS4 Competition Plus. Dit model is volgens Audi nog sportiever, dynamischer en leuker om te rijden. Daarvoor gaan ze best ver. Het mechanische sper wordt sportiever (heftiger) afgesteld. Er is een schroefset waarmee je de vering en demping handmatig kunt aanpassen. Standaard staat de Audi RS4 Competition Plus 1 centimeter dichter bij het asfalt dan de gewone RS4, maar handbmatig kan dat nog een centimetertje lager. Dat is best bijzonder om af-fabriek te leveren.

Audi RS4 Competition Plus

Maar daar houdt het niet op. Zo krijgt de Competition Plus ook dikkere anti-rollbars. Voor nog meer dynamiek kun je de Audi RS4 Competion Plus voorzien van Pirelli P Zero Corsa-banden. In motorisch opzicht verandert er verder vrij weinig. De 2.9 liter V6 met twee turbo’s is goed voor 450 pk en 600 Nm. Toch is de RS4 Competition Plus sneller. Op de sprint naar 100 km/u scheelt het twee tienden (nu 3,9 tellen). De topsnelheid is wel aangepast.

De begrenzer komt er nu pas bij 290 km/u. Om te zorgen dat je op tijd kunt stoppen, is het keramische RS-remsysteem ook aanwezig. Ook klinkt de Competition Plus beter: er is een nieuwe sportuitlaatsysteem ontwikkeld. Deze moet zorgen voor een mooier geluid en is 8 kilo lichter.

Ook een RS5 is mogelijk

Geen zin in een stationwagon? Goed nieuws, de Competition Plus-uitvoeringen komen ook beschikbaar voor de Audi RS5 Coupe (de rode auto op de afbeeldingen) en de Audi RS5 Sportback (de zwarte). De Coupe en Sportback zijn zelfs nog sneller dan de station, die hebben namelijk 3,8 seconden nodig om de 100 km/u te halen.

Kortom, wat vinden wij hier nu van? Natuurlijk, topmodellen zijn altijd tof. In dit geval is Audi rigoureus te werk gegaan. De wijzigingen van de Competition Plus modellen ten opzichte van de standaardversies is groot te noemen. Er is weliswaar geen pk bij gekomen, maar verder is alles een tandje (of twee) scherper gezet. We kunnen dan ook niet wachten op de rijtest of de aanpassingen het beoogde effect hebben.

