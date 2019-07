Dit zijn de 11 coolste Audi RS-modellen

Er is er één jarig, hoera hoera!

Er zijn nogal wat jubilea die we vandaag kunnen vieren. Zo namen we jullie vanmiddag mee naar Memory Lane om diverse spannende Renaults van de afgelopen 40 jaar te vieren. Specifiek de modellen die voorzien zijn van een turbo passeerden de revue. Maar zoals gezegd is het niet het enige jubileum. Het is vandaag namelijk ook precies 25 jaar geleden dat de Audi RS2 Avant werd geïntroduceerd. Dit betekent dat de snelle Audi RS-modellen inmiddels dus al weer 25 jaar onder ons zijn. Om dit gegeven luister bij te zetten zijn we op zoek gegaan naar de coolste RS-auto’s in de geschiedenis van Audi. Hier volgen de 11 hoogtepunten:

Audi RS2 Avant (B4) ’94

De auto waarmee het allemaal begon. De auto werd niet in samenwerking met Audi Quattro GmbH ontwikkeld en gebouwd, maar door Porsche. De auto werd gebaseerd op de Audi S2 Avant. De reden om te kiezen voor een stationwagon kwam van Porsche. Aanvankelijk zou de RS2 de grootste commercieel kansen hebben als coupé, maar deze stond te dicht bij de Porsche 968 en 911 Coupé. Ook een Audi 80 RS2 Sedan zag Porsche nog te veel als concurrentie, vandaar dat de stationwagon-variant uiteindelijk de voorkeur kreeg. Dat is maar goed ook, want Audi heeft er een eigen niche mee gecreëerd waarin ze nog altijd succesvol zijn.

Audi RS4 Avant ‘Sport’ (B5) ’02

In principe is deze auto volgens exact hetzelfde recept gemaakt als de Audi RS2. De auto was gebaseerd op een al heel erg vlotte Audi S4. Ditmaal was het niet Porsche, maar Cosworth dat ervoor zorgde dat de turbomotor veel krachtiger werd. In tegenstelling tot de Audi S4 Avant werd de Audi RS4 niet in Ingolstadt gebouwd, maar bij Audi quattro GmbH in Neckarsulm. Aan het einde van de productierun werden er nog een paar onofficiële ‘Sport’-modellen gemaakt met schaalstoelen, zwarte uitlaten en in sommige gevallen zelfs semi-slick banden. Heet!

Audi RS6 Plus Avant (C5) ’04

Van de vorige (C4)-generatie was er al een Audi S6 Plus. Deze auto werd ook gebouwd door Audi Quattro GmbH, maar geldt niet als een officieel ‘RS’-model. Dat klopt ook wel, want de S6 Plus was een S6 met een beetje meer. In 2002 lanceerde Audi de RS6 als Avant en Limousine. De meest bijzondere Audi RS6 was echter een stationwagon. In 2004 was namelijk de Audi RS6 Plus Avant leverbaar. Dit was een snellere variant van de gewone RS6 Avant. De eveneens door Cosworth onder handen genomen motor leverde nu 480 pk, 30 stuks meer dan standaard. Qua uiterlijk was de RS6 Plus heerlijk ‘low profile‘. De auto was zelfs minder opvallend dan de langzamere standaard RS6. Er zijn in totaal 999 exemplaren van gebouwd.

Audi RS4 (B7) ’05

Misschien wel het beste Audi RS-model dat er ooit is gebouwd. Deze Audi RS voelt niet aan als een Audi RS, op bijna alle manieren. De motor is atmosferisch, dus je hebt een directe gaspedaalrespons. Er werd onnoemelijk veel geld gestopt om dingen als besturing, demping, vering en dergelijke goed aan te pakken. Dat lukte wonderbaarlijk bij deze generatie. Voor het eerst kwam er ook een RS4 Cabriolet, maar die hielp alle rijkwaliteiten vervolgens om zeep. Dit was tevens de enige RS4 die als sedan leverbaar was.

Audi RS6 Limousine (C6) ’08

De absolute winnaar van de PK-oorlog die in deze periode woedde. De BMW M5 legde de lat vreselijk hoog met 507 pk. Mercedes-Benz ging daar overheen met 514 pk. De Audi RS6 kreeg een 5.0 V10 met twee turbo’s, die goed was voor 580 pk. Dankzij die drukvulling was het ook nog eens vrij eenvoudig om het vermogen iets omhoog te schroeven. Bijna iedereen leek destijds te rijden met 700 pk. Meer was overigens ook vrij eenvoudig mogelijk. Ondanks alle inspanningen was het natuurlijk een loodzware auto. Meer geschikt voor het oude Hockenheimring dan de Hungagoring. Net als de vorige generatie kon je kiezen uit een Avant of een Limousine. Bijna iedereen ging voor de stationwagon.

RS5 Cabriolet (B8) ’12

De Audi RS5 Cabriolet is een hele vreemde eend in de bijt. Ook in dit lijstje. Het is een vrij unieke auto: een 450 pk sterke atmosferische V8, vierwielaandrijving én vier zitplaatsen. De carrosseriestijfheid had Audi bij de RS5 Cabriolet veel beter voor elkaar dan bij de RS4 Cabriolet, zijn directe voorganger. Het is de ideale auto als je slechts budget hebt voor één auto waarmee je alles moet doen. Daarnaast is het een schitterend object. De lijnen zijn nog steeds zeer fraai, de motor klinkt verrukkelijk en de auto is nog altijd dagelijks inzetbaar. Er valt een heleboel aan te merken op de RS5 Cabriolet, maar op het moment dat je erin rijdt, maakt dat je niets uit.

Audi TT RS Coupe (8J) ’13

Het RS-label breidde zich als een olievlek uit over de rest van de Audi-range. Er was al een snelle Audi met zescilinder (3.2 quattro) en viercilinder (TT S), maar daar kwam een TT-RS bij. Voor de TT-RS greep Audi terug naar de hoogtijdagen van de Audi quattro dankzij diens vijfcilinder. Het roffelende geluid dat de TT-RS voortbrengt is ronduit zalig. De afkomst van de motor is minder exotisch: het is eigenlijk een flink gekieteld blok uit de Amerikaanse Volkswagen Jetta. De standaard TT had een vermogen van 340 pk, maar de TT-RS Plus deed er 20 paarden bovenop. Tevens kon je deze krijgen met zwart-rode Rotor-velgen. Of het goede smaak is, dat laten we in het midden, maar origineel en herkenbaar is het zeker.

RS Q3 Performance (8U) ’16

Je mag ‘m niet leuk vinden. De Audi RS Q3 is in eerste instantie een Audi Q3 en dat is een vrij behouden SUV voor mensen die van premium en een hoge instap houden. De Q3 is een prima auto in zijn klasse, maar voor de petrolhead was er niet veel lol te beleven. Totdat de RS Q3 op de markt kwam. Deze kreeg de vijfcilinder uit de RS3 tot zijn beschikking en had gek genoeg maar één uitlaat. Het is sowieso een rare auto, want er was geen S Q3. Juist omdat het een crossover is, is deze auto best wel leuk. Er is wat meer veerweg en absorptievermogen in het onderstel. Op slechte B-wegen heb je meer controle, kun je meer snelheid maken en beleef je meer lol. Aanvankelijk had de RS Q3 slechts 310 pk, maar dat werd later 340 pk. De RS Q3 Performance had zelfs 360 pk!

Audi RS7 Sportback Performance (4G8) ’16

Natuurlijk zouden we hier de Audi RS6 Performance kunnen benoemen. Maar rond deze periode had Audi niet meer het alleenrecht op supersnelle stationwagons. Mercedes-Benz deed ook mee met de bloedsnelle E63 S Estate. De RS7 was na de RS3 de tweede Sportback die je als RS-model kon krijgen. De reden was eigenlijk vrij logisch. De RS7 was ter compensatie voor een RS6 Avant. De logica was simpel: mensen die kozen voor een RS6 sedan, wilden absoluut geen stationwagon. Voor hen was er een kekke RS7 Sportback. In 2016 verscheen er een Performance-derivaat met 605 pk. In Europa een zeer zeldzame verschijning.

Audi RS3 Limousine (8V) ’17

In het C-segment zijn er diverse snelle aanbiedingen. De Renault Mégane RS Trophy R is de snelste C-segmenter op de ‘Ring, de BMW M2 Competition de meest heftige, de Honda Civic Type-R de meest uitbundige en de Golf R is de gedoodverfde allrounder. De Audi RS3 Limousine is de meest chique C-segmenter. De auto combineert de 400 pk sterke vijfcilinder uit de TT-RS met het koetswerk van de A3 sedan. Dankzij die motor is de RS3 nog altijd bloedsnel, alhoewel meer vermogen en snelheid geen enkel probleem is: de motor laat zich eenvoudig kietelen naar meer. De RS3 Limousine is flink dik: echt opvallen doe je niet, maar de kenner ziet dat je een bijzonder snel apparaat hebt – wat precies de bedoeling hoort te zijn bij een Audi RS-model!

Audi RS5 Sportback (B9) ’19

Van de eerste generatie A5 Sportback was er geen Sportback-derivaat. Een S5 met V6 was het hoogst haalbare. De huidige RS5 Sportback heeft ook een V6, ditmaal een 2,9-liter groot exemplaar met twee turbo’s. Het is in feite een Porsche-motor, die ook gebruikt wordt in de Panamera en Cayenne. Wederom is deze auto ontwikkeld met de Verenigde Staten in het achterhoofd. Daar wil men absoluut geen stationwagon. Gelukkig plukken wij er de vruchten van, want de RS5 Sportback is ook in Nederland te bestellen, naast de Coupé.

