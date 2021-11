Onderzoek: BMW- en Audi-rijders de grootste psychopaten

Doe eens normaal en rustig man. BMW- en Audi-rijders hebben psychopathische trekjes, aldus een nieuw onderzoek.

Het zijn ook nooit de Dacia- of Opel-rijders die naar voren komen in zo’n onderzoek hè? Heb jij een BMW of Audi dan is het misschien eens goed om in de spiegel te kijken. Mezelf inclusief. Ik heb meerdere BMW’s gehad en rij nu een Audi S3. Kun je nagaan wat een psychopaat ik ben.

Alle gekheid op een stokje. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Scrap Car Comparision in het Verenigd Koninkrijk. Voor deze studie werden 2.000 Britten met een auto ondervraagd. De deelnemers moesten opgeven wat voor auto ze hadden. Vervolgens kwam er een psychologische test waar dan een score van 0 tot 36 uitkwam. Scoorde je tussen de 0-18 dan ben je een muurbloempje. Niets aan de hand. Tussen 19-26 ging het er al wat pittiger aan toe. En alles boven 27 leverde een redelijke kans op dat je psychopathische hebt.

Veruit de meeste deelnemers kwamen goed uit de test. De gemiddelde uitkomst was een 6,6. Echter, leverde de uitslag volgens de onderzoekers iets interessants op als ze naar de merken gingen kijken. Bezitters van een BMW kwamen volgens het onderzoek met gemiddeld 12,1 uit de test. Gevolgd door Audi-rijders met 11,7. Conclusie op basis van dit onderzoek. Als je een BMW of Audi ziet rijden is de kans toch aanwezig dat je met een psychopaat te maken hebt. Willen jullie me nu excuseren. Ik heb een afspraak met een psychiater.