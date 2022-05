Koop de goedkoopste Leon Cupra ST van Nederland

De goedkoopste Leon Cupra ST is een alleskunner voor weinig.

Ondanks dat veel mensen tegenwoordig auto’s leasen – zakelijk of privé – zijn er zat particulieren die gewoon nog een auto kopen. Nieuw wordt een beetje lastig, want auto’s zijn inmiddels onbetaalbaar geworden. Nu is het zo dat auto’s schoner, zuiniger en luxer zijn geworden en dat er ook een heftige inflatie is, maar onthoud dat een nieuwe kale Golf tegenwoordig 32 mille kost. Laat dat maar even inzinken. 32!

Dus wat moet je doen? Zoek naar een mooie gebruikte auto. Als je als particulier een auto koopt, is de kans groot dat je een auto zoekt die alles kan. Het liefst niet al te oud, voldoende veiligheidsfeatures (Isofix!), een goed infotainment-systeem en een hele hoop ruimte voor de kinderen, dieren en alle attributen die daarbij komen kijken. Dan kom je bijna zonder uitzondering uit op hele verstandige auto’s. Skoda Octavia, Renault Mégane, Hyundai i30: je kent ze wel. Maar wat dacht je van de goedkoopste Leon Cupra ST van Nederland?

Goedkoopste Leon Cupra ST

Want dat is dit exemplaar! Het is in principe een gewone Seat Leon ST. Dat betekent dus een zeer ruime auto waar de hele familie blij mee is. Met navigatie, leer-alcantara bekleding, climate control en een panoramadak zitten de meeste dingen er wel op die je nodig kan hebben. Dit exemplaar komt uit 2016 en heeft een schappelijke 132.000 km gelopen sindsdien.

Het leukste is natuurlijk de techniek. De Cupra zat qua prijs in de buurt van de Golf GTI, maar qua onderstel is het meer een Golf GTI Clubsport, terwijl de motor uit de Golf R komt. Je hebt dus een zeer sportieve ophanging (met net voldoende comfort om elke dag te gebruiken), 19 inch-wielen en een heus mechanisch sperdifferentieel. De motor is de sterkere EA888 met in dit geval 280 pk en 400 Nm. Maar daar kun je heel erg makkelijk (veel) meer uithalen. Vraag maar aan collega @RubenPriest, die heeft dit blok in zijn Audi S3.

Hosanna

Is het dan allemaal hosanna met de goedkoopste Leon Cupra ST van Nederland? Ja, op zich wel. Ja moet de Seat bij een particulier kopen, wat voor sommige mensen lastiger is. Andere mensen vinden het interieur een beetje ondermaats, maar dat valt op zich wel mee. Het is gewoon acceptabel. De Subaru Impreza GT Turbo Plus uit de jaren ’90: dat was écht een goedkoop plastiekerig interieur.

Nu we het over de Impreza hebben, dat is wel een beetje de spirituele voorganger van deze auto. Een ruime gezinswagen waarmee je het Porsches erg lastig kunt maken voor een zacht prijsje. In dit geval is het 19.950 euro. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken! Zorg sowieso dat je het Seat Leon Cupra aankoopadvies niet mist:

