Audi RS5 8.5 in Misano-rood is de droom van Stefan #MijnAuto

In deze aflevering van Mijn Auto neemt Wouter je mee voor een rit in deze Audi RS5 Coupé in Misano-rood.

De eigenaar, Stefan, vertelt vol enthousiasme over zijn droomauto die hij al 4,5 jaar met liefde bezit. Hoewel Stefan jarenlang GTI’s met handbak reed, is deze RS5 voor hem de ultieme droomauto. Het geluid, de rijbeleving en het fraaie interieur zorgen ervoor dat hij hem, naar eigen zeggen, nooit wil verkopen.

Geef je ook op voor Mijn Auto door het formulier in te vullen.