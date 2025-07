Gebruikte autobanden zijn de reden dat jij ’s nachts niet kunt slapen

En dit is waarom.

Poe, wat kijken we in de koude regenachtige winters uit naar de zomer. Eindelijk weer je zonnebril op, een verfrissend drankje op het terras en een lekker kleurtje op je huid. Tenminste, dat denken we dan. Met de warme zon komt de klaagzang over zweten, aircosnotneuzen en het verlangen naar Kerstmis. Het is ook nooit goed.

Met de warme weken komt nog een irritatie: slapen. Als het zweterige bed al niet voor slapeloze nachten zorgt, dan voorzien muggen wel een nacht zonder al te veel rust. De volgende keer dat je vloekend in je slaapoutfit aan het zoeken bent naar het beestje dat een seconde geleden nog langs je oor zoefde en nu onvindbaar is, denk dan aan die verdomde importeurs van autobanden.

Wat is er aan de hand?

Tenminste, dat is wat het platform Stop Invasieve Exoten wil dat je doet. Volgens dit platform komt de gevaarlijke tijgermug vooral via gebruikte autobanden naar Nederland komt om jouw leven zuur te maken. ”Het gaat om tientallen vondsten per jaar, maar die vondsten zijn natuurlijk nog maar het topje van de ijsberg”, denkt Wilfred Reinhold. Hij is de voorzitter van de organisatie die exotische diersoorten wil weren.

Zijn bevindingen krijgen steun van onderzoekers. Het door de overheidgesteunde Centrum Monitoring Vectoren (CMV) kwam erachter dat exotische muggen het vaakst gevonden worden bij importeurs van gebruikte banden. Volgens Reinhold lopen huizen in de buurt van zulke importeurs extra risico

De oplossing? Volg de regels

Dat de muggen naar Nederland komen via de banden is één ding. Het probleem zit hem volgens het platform bij de opslag van de gebruikte banden. De regel is dat banden droog moeten worden geïmporteerd en bewaard. Dat gebeurt nu niet waardoor er een laag water op of in kan zitten. Dit vocht leent zich perfect voor het leggen van muggeneitjes.

”Het feit dat er tijgermuggen op zo’n bedrijf aangetroffen worden is eigenlijk een aanwijzing dat er met de regels gesjoemeld wordt, want dan worden de banden ofwel nat geïmporteerd, ofwel nat opgeslagen. Zonder water komen die eitjes niet uit”, denkt Reinhold.

Gisteren is er daarom een rechtszaak tussen het platform Stop Invasieve Exoten en de staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de secretaris die verantwoordelijk is voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, van start gegaan. Uitkomsten uit deze zaak zijn er nog niet.

Een eerdere poging om bandenbedrijven verantwoordelijk te stellen, faalde. Volgens de rechtbank destijds bewijst het aantreffen van de exotische muggen nog niet dat het bedrijf zich niet aan de voorschriften heeft gehouden. En daar zit de crux. Ik geloof dat het geen toeval kan zijn dat de muggen veelal gevonden worden bij autobandenimporteurs, maar je moet ook kunnen bewijzen dat de importeurs er niet alles aan hebben gedaan om droge banden binnen te halen en op te slaan. Wordt vervolgd…

Via AD