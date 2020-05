Audi RS5 boefjes opgepakt na achtervolging

De politie wist een Audi RS5 met boefjes aan te houden.

Je gaat het niet geloven, maar het was weer eens zo ver. Bij een plofkraak werd er een snelle Audi gebruikt. De Audi RS-modellen zijn een beetje de Jaguar MKII’s van de jaren ’10.

Eenvoudige verklaring

Daar is overigens een eenvoudige verklaring voor. Ze zijn heel erg snel, handig als je de politie eruit wil rijden. Dankzij de vierwielaandrijving en (bijna altijd aanwezige) automaat zijn ze eenvoudig te besturen. Daarnaast zijn ze relatief onopvallend. Als laatste zijn ze lekker praktisch: er is voldoende ruimte om een partner in crime kwijt te kunnen, inclusief de illegaal verkregen buit.

Schwelm

Op 4 mei was het weer eens raak. Dat meldt de Politie Landelijke Eenheid. Daar probeerden aspirant-plofkrakers buit te maken in het Duitse plaatsje Schwelm (naast Düsseldorf). Helaas lukte het niet, waarop ze slechts verdachten waren voor een ‘poging tot plofkraak’. Poging tot. Dan weet je dat je je ouders écht hebt teleurgesteld. Dat je een crimineel bent geworden is één, maar dat je zelfs daar niet goed in bent, is heel erg triest.

Audi RS5

Enfin, het boevengilde moest ervandoor in ‘hun’ auto, een RS5 Coupé. De Nederlandse politie kwam de onverlaten tegen en hebben de achtervolging ingezet. Wat volgde was een vrij kansloze exercitie. De dieven proberen de politie zoek te rijden, wat niet lukt. Op een snelweg zou je een gaatje kunnen slaan, maar op N-wegen met verkeer én regenachtige omstandigheden is het nog best lastig.

Bochten

Dus wat ga je doen als het niet lukt op de rechte stukken? Precies, je gaat het proberen goed te maken in de bochten. Dat deed de RS5-bestuurder ook. Bij een rotonde neemt hij de bocht met een enthousiasme waar Kevin Magnussen nog een puntje aan kan zuigen. Het resultaat laat zich raden. Met terminaal onderstuur raakt de RS5 van de weg tegen een hek aan. Voordat alle onderstuur-grappen komen: met elke auto op deze snelheid in deze weersomstandigheden zul je onderstuur ervaren.

Te voet

Dus kon de achtervolging met de Audi RS5 boefjes te voet verder. De politie loste waarschuwingsschoten. Met gebruik van een hond en helikopter werden twee verdachten in de kraag gevat. In de auto werd een paketje aangetroffen dat mogelijk explosieven bevatte. Over de toedracht en identeit van de niet bijster succesvolle criminelen is nog niets bekend.

De beelden kun je hieronder bekijken: