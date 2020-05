Ford Puma ST-Line Vignale is Patatje Paay

Maar natuurlijk vergelijken we La Paay met de Puma ST-Line Vignale.

Voor een paar liefhebbers is het een beetje vreemd dat Ford de naam ‘Puma’ op een crossover heeft geplakt. Zij denken met weemoed terug aan een bijzonder fijn sturend coupeetje uit de jaren ’90.

Fiesta EcoCrossCompactDeLuxePremium

Nu dacht Ford bij hun crossover op Fiesta basis niet aan een opvolger van de Puma. Het was gewoon een naam die ze nog hadden liggen. Een naam waar Ford de rechten van heeft. Dus waarom niet? Om nu een halfjaar durende brainstorm sessie te houden en uit te komen op ‘Ford Fiesta EcoCrossCompactDeLuxePremium’ was de moeite niet waard.

Guitig

Daarbij: in zijn soort is het een guitig model. Waar veel crossovers de praktische kant op gaan en daardoor massief ogen (hallo T-Cross!), valt dat bij de Puma mee. Anyway: er is keihard Puma nieuws. Er is namelijk een nieuwe uitvoering. Normaliter is dat niet direct keihard nieuws, maar in dit geval wel.

Puma ST-Line Vignale

Ford introduceert namelijk de Puma ST-Line Vignale. Deze auto kun je het beste omschrijven als het bekende Patatje Paay: alles eroverheen behalve curry. In dit geval geldt dat namelijk ook voor de Puma ST-Line Vignale: er zit alles op, maar een beetje pit ontbreekt.

Sportief én chic

Het is ST-Line gedeelte behelst de sportieve voorbumper, achterbumper, zwarte ‘onder-grille’ en een flink aangezette spoiler. Nu kennen we de Puma ST-Line al, maar de Vignale versie maakt ‘m chiquer én luxer! De grote grille is namelijk verchroomd, de velgen zijn bicolor items en er is meer chromen afwerking, zoals bij de mistlampen en aan de onderkant van de deuren.

Windsor-leder

In het interieur is de Puma ST-Line Vignale nog meer premium. De stoelen zijn met fraai ‘Windsor’-leer bekleed. Nu is dat niet direct bijzonder, maar wel dat je een mooit patroontje erin krijgt. Precies zoals je ook ziet in duurdere 7 Series en Bentleys. Leuk, hoor.

Lederen dashboard

Niet alleen de stoelen zijn van fraai leder voorzien, ook de middenarmsteun, pookknop, handrem-greep en zelfs het hele dashboard zijn voorzien van leer. De uitrusting is ook meer dan voldoende. We noemen zaken als LED-koplampen, Bang & Olufsen installatie, navigatie, climate control en diverse rijassistenten.

Puma ST

Er staat trouwens nog een leukere Puma gepland, de Puma ST. Deze zal net als de Fiesta ST een 1.5 EcoBoost motor met 200 pk tot zijn beschikking krijgen. Als je moeder dan toch een kekke crossover wil, ga dan voor de Puma ST. Ook verwachten we de ST-Line en Vignale combinatie vaker tegen te komen.