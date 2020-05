Hier gaat de Volkswagen Transporter T7 [video]

De nieuwe Volkswagen Transporter T7 komt eraan, hier kun je de bedrijfswagen alvast in actie zien.

Ongeveer een jaar geleden kwam Volkswagen met de Transporter 6.1. Een update voor de T6, zodat deze er tijdelijk weer tegenaan kon. Op de achtergrond is Volkswagen Bedrijfswagens al maanden bezig met de nieuwe generatie Transporter, namelijk de T7.

De Volkswagen Transporter T7 is nu gespot door CarSpyMedia in een gecamoufleerde pyjama. De bedrijfswagen werd gezien in het Alpengebied. Het testvoertuig reed met een aanhanger en werd op de voet gevolgd door een collega in een Amarok.

Het gespotte prototype is zo goed ingepakt dat je niet goed kunt zien wat de veranderingen nu precies zijn. Verwacht echter dat Volkswagen zijn toegepaste sausje op de Golf 8 ook naar de Transporter T7 gaat brengen. Dat betekent een compleet nieuwe bedrijfswagen inrichting met onder meer een touchscreen dat meer naar de bestuurder komt te staan. Het beste voorproefje krijg je door naar de nieuwe Volkswagen Caddy te kijken. De nieuwe generatie van deze bedrijfswagen werd begin dit jaar voorgesteld.

Andere grote vernieuwingen zullen te maken hebben met de aandrijflijn. Aangezien er steeds meer plug-in hybrides komen zal ook de Transporter T7 een stekker krijgen. Of er ook een volledig elektrische versie vanuit Volkswagen Bedrijfswagen in de pijplijn zit is afwachten. Vooralsnog pakt ABT deze handschoen op. Dat deed het Duitse bedrijf dit jaar nog met de ABT e-Transporter 6.1.