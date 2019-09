Audi RS5 Cabrio raakt bestelwagen in Slotermeer

Ook het beste paard struikelt wel eens.

Idealiter moest dit artikel geschreven worden zonder het woord ‘plofkraak’ of ‘ramkraak’ te tikken. Dus halen we hem maar gelijk even eruit: nee, de Audi RS5 Cabrio in dit artikel was niet betrokken bij één van de twee vormen van een snelle geldgrabbel. Waarom we het toch even aankaarten is vanwege het feit dat je RS-modellen (toegegeven, met name de Avants) daar wél snel mee associeert, omdat het deels de kracht is van de snelle Audi’s. Met hun Quattro-vierwielaandrijving wat de grote krachtige V8’s redelijk in toom kan houden, wordt er van je als bestuurder niet gevraagd om Max Verstappen te zijn als je een keer wat enthousiaster dan normaal het gas intrapt. Vandaar de intro: dat betekent niet een vrijstelling van euvel.

Daarmee willen we ook niet beweren dat de RS5-bestuurder in kwestie zijn innerlijke Sebastian Vettel toch even losliet. Want gisteravond ging het toch mis met de witte RS5 Cabrio in Slotermeer. Door een nog niet bevestigde oorzaak gaf de Audi een tik aan een Mercedes Citan. Het mag op het oog eruit zien als blikschade: de bestuurder van de Audi moest uit zijn auto geknipt worden, aldus AT5. Vervolgens is hij met een ambulance afgevoerd.

De brandweer heeft – de juiste beslissing, maar toch – het dak van de RS5 omgekeerd opengemaakt om de bestuurder te bevrijden. Daarmee is de schade toch heftiger dan een nieuwe voorbumper, single-frame en motorkap, maar goed, als het betekent dat de bestuurder gezond en wel ontsnapt kunnen we dat geen bummer noemen. Misschien wel dé verliezer is de bestuurder van de gehuurde Citan, die nu aan het verhuurbedrijf moet uitleggen waarom hij het busje terugbrengt met de afdruk van een lantaarnpaal in de zijkant. Het loopt wel los, maar de RS5 Cabrio was niet perse een auto die we mínder graag zien op ’s lands wegen. Met zijn 4.2 liter V8 en 450 pk is het één van de leukste vierzits cabrio’s uit de recente geschiedenis.

Beeld via Inter Visual Studio/Sander Disselkoter.