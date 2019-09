Hier, meer foto’s van de nieuwe Huracán Liberty Walk

Voor wie de standaard Huracán te normaal vind, want die mensen zijn er.

“Mag het ook ietsje meer zijn?” is wat je vaak hoort in slagers, en dan heb je het over een ons meer gehakt op je stapeltje. Je zou toch verwachten dat er producten zijn waar de top toch wel bereikt is. Een Lamborghini bijvoorbeeld. Nou gaat die vlieger natuurlijk niet helemaal op voor de Lamborghini Huracán. Immers, de door een 5.2 liter V10 aangedreven supercar is altijd al de ‘instapper’ geweest: betaal iets meer en je krijgt de Aventador met V12 en daarboven zitten dan weer de speciale projecten als de Veneno, Centenario of Sián. Toch richten we ons even op de Huracán, want los van het feit dat het de kleinste telg in de Lamborghini-familie is, bewijst de Huracán Performante dat de upgrade naar iets beters niet meteen een compleet ander model hoeft te zijn. Maar dan nog, kennelijk is er ook bij de instap-supercars een wil om zo exclusief mogelijk te zijn. Daar vestigt Liberty Walk zich, om die mensen te bedienen die hun liefde voor supercars willen combineren met hun liefde voor aanpasmogelijkheden.

Er is al een tijdje een Huracán van Liberty Walk op de markt. Maar omdat er zelfs bij tuners verandering nodig is, presenteert de Japanse tuner nu de Huracán V2.

De tuning is puur visueel. Het gaat om een bodykit met een enorme spoiler. Opmerkelijk is wel dat je bij de ‘V1’ duidelijk kon zien dat de extra brede onderdelen en de kleine achterspoiler erop waren geschroefd, wat begrijpelijk is omdat dat toen de trend was. Bij de nieuwe worden de nieuwe onderdelen beter in één geheel gemaakt met de rest van de auto. Ook de nieuwe achterspoiler is heftiger dan voorheen, het lijkt alsof ze de spoiler van een Aventador SVJ erop hebben gezet. Begrijpelijk, als je eenmaal besluit om heftige tuning toe te passen, doe het dan ook gelijk helemaal goed.

Wie hier heet van wordt moet nog even wachten, de officiële publieke onthulling is begin november op de SEMA-show in Las Vegas. Wie normaal al gek genoeg vindt (voor zover dat kan bij een Lamborghini) kan nog kiezen uit de Huracán Evo en Performante, dezelfde atmosferische 5.2 liter V10 in een iets subtieler jasje is verkrijgbaar bij Audi met de R8.