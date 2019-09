Mercedes-AMG GLB niet te gek, maar wel de grens

De A in AMG staat dus niet voor Alles.

Niks is onmogelijk. Met dat advies op zak kun je de hele dag niks doen en ineens is niks mogelijk, maar je kan het ook voor lief nemen. Doorzettingsvermogen wat betreft onverwachte gave modellen is wel aan Mercedes uitbesteedt. Zo durfden Audi en BMW nooit hun meest heftige label (respectievelijk RS en M) op de A8 en 7 Serie te plakken en bleef (en blijft) het bij de S8 en M760i. Dat terwijl Mercedes al jaren de S-Klasse AMG in 63- en tot recent 65 AMG-varianten in het gamma had staan. Nog een voorbeeld van Mercedes die potentie ziet in de meest onverwachte AMG-modellen is de nieuwe AMG GLB 35. De compacte zevenzitter SUV op B-Klasse-basis lijkt op papier een hele verstandige auto voor enthousiaste voortplanters die niet een gigantische auto willen, maar wel genoeg ruimte voor vijf kids. Niet het soort auto waar je van verwacht dat de viercilinder van de AMG A 35 erin wordt gelepeld, met 306 pk. Sterker nog: er komt ook nog een AMG 45-versie! Zoals collega @willeme al zei: een soort opvolger van de Opel Zafira OPC, ook al zo’n auto die cool werd door het antwoord te zijn op een vraag die niemand stelde.

Als voor de jongens van AMG de grens niet ligt bij een zevenzits compacte SUV, waar dan wel? Motor Trend vroeg zich datzelfde af. Volgens Tobias Moers, de baas van Mercedes-AMG, zijn er slechts twee modellen die niet hoeven te rekenen op de AMG-behandeling. Let wel dat dit gaat om de Amerikaanse tak van Mercedes, namens de AB-redactie willen wij graag aanvullen dat er nog twee modellen zijn die geen logootje van Aufrecht Melcher Großaspach op de kont en flank krijgen.

Moers heeft het over de B-Klasse en EQC. De B-Klasse is niet alleen een ideale politieauto, het is een leuke middenweg tussen hatchback en MPV, waar de auto de compacte eigenschappen van de eerste en de zitpositie van de tweede heeft. De mensen die dat ideaal vinden zijn de mensen wiens algemene (en ietwat gegeneraliseerde) bevolkingsindeling toevallig ook begint met de B, wat het gelijk erg logisch maakt. De ouderen van dage zijn al blij zat als de acceleratie van hun B 160 sneller aanvoelt dan de vorige B 160 die ze hadden. Om de Opel-metafoor nogmaals te gebruiken: het zou dan een soort Meriva OPC worden. Een eendagsvlieg bij gebrek aan succes. Een AMG B 35 is niet minder logisch dan een GLB 35, maar geef Mercedes eens ongelijk als ze beweren dat niemand zoiets wil kopen. Een EQC AMG wordt hem dus ook niet. Nogmaals, ruimte is er altijd gezien de niches die Mercedes vult, maar het lijkt ons een nobel streven om eerst eens de Mercedes-rijder en masse aan de elektrische auto te helpen, alvorens je bezig gaat met ongein. Noemden we daar nou AMG ongein? Ja. Deal with it.

Dan twee modellen die Moers tegen MT niet weg veto’de, omdat ze allebei niet relevant zijn voor de Amerikaanse markt. Ten eerste, de Mercedes V-Klasse (en EQV). Eerst even grappig om daarover te melden: de VS kreeg wel de Mercedes Metris. Niks meer dan een Vito met achterbanken en ramen, maar dan voor de prijs van een Honda Odyssey met premium-pakket. Dat terwijl de Odyssey zo ongeveer alles is wat je van een minivan (want zo classificeren ze het daar) verwacht, terwijl de Metris heel veel te wensen overliet. Die is gedropt en in de VS kun je nu geen Vito/V-Klasse/EQV/Metris meer krijgen. In Europa is hij er uiteraard nog wel. Je kunt de luxe bus wél krijgen als AMG-Line en in combinatie met de potente V 300d-aandrijflijn krijg je dan 239 pk. Een volbloed AMG-versie is nooit ontkend, maar ook hier lijkt de vraag te klein om er iets aan te doen. Bovendien moet je de kans niet eens klein achten dat de V-Klasse exit gaat ten faveure van de EQV. Als het een succes wordt.

De laatste is de Mercedes die nooit een goede kans heeft gehad: de X-Klasse. Mensen die in de markt zijn voor een pickup-truck vinden hem vaak te duur en wijken uit naar de auto wat het in de basis is: een Nissan Navara. Daar ligt tevens de kritiek voor mensen die op papier een Mercedes-truck wel gaaf vinden: het is op vele zichtbare en onzichtbare aspecten een Nissan Navara met een chromen neus. Bovendien slaat de auto de VS over en beperken ze zich tot de Europese markt, waar het aantal pickup-kopers een stuk kleiner is. Sowieso gaat Mercedes de X-Klasse niet heel lang verkopen, zo zijn de verwachtingen. Als we even een beetje wishful thinken zou een AMG X 40d (of iets dergelijks) een mooie concurrent zijn voor de Ranger Raptor, een potente dieselmotor waarmee de auto sportiviteit en inzetbaarheid zou combineren. En een diesel-AMG hebben we in jaren niet meer gezien. Niet door dit interview van Moers, maar door een eerder bericht, weten we dat een X-Klasse AMG niet op de planning staat.