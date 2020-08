Audi RS6 Avant beleeft een uniek momentje

De Audi RS6 Avant heeft de oversteek gehaald!

Menig Amerikaan zal een traantje hebben weggeveegd bij het zien van deze foto’s. De Audi RS6 Avant is officieel aangekomen in het land van The Donald. Een uniek moment, want de snelste station uit de stal van Audi werd niet eerder verkocht in de Verenigde Staten van Amerika.

Met de C8 RS6 gaat de Duitse autobouwer het voor het eerst proberen. Als we het internet mogen geloven gaat de RS6 een hit worden in Amerika’s. Maar als we hetzelfde internet mogen geloven moet je handbakken en borsthaar ook in één zin benoemen. Kortom, een kwestie van afwachten dus. Audi is niet het eerste Duitse merk dat een poging doet in dit segment. Mercedes is al een tijdje aanwezig in de VS met de E63 S AMG Wagon.

De allereerste lading van de RS6 kwam aan in de haven van Davisville in de Amerikaanse staat Rhode Island. De komende weken zullen de voertuigen vanuit de haven per autotransport naar dealers in het land worden gebracht. Het is niet bekend hoeveel exemplaren van de RS6 met deze lading kwamen. Car and Driver vroeg daarom aan Audi Noord-Amerika hoeveel stuks van de RS6 naar de Verenigde Staten komen. De woordvoerder gaf geen aantallen prijs maar antwoordde kort met “many”.

De Audi RS6 Avant lijkt dus een succesje te worden in de Verenigde Staten. Amerikaanse prijzen voor de 600 pk sterke station beginnen bij 109.000 dollar. Dat is exclusief lokale belastingen en opties.