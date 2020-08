Zo bereidde Zandvoort zich voor op de F1 [video]

Een kijkje achter de schermen laat zien wat er allemaal bij komt kijken om de F1 naar Zandvoort te krijgen.

Dit jaar geen Nederlandse Grand Prix op Zandvoort. Een dikke domper voor de organisatie en de verantwoordelijke bedrijven die het F1 circuit mogelijk hebben gemaakt. Als opdracht kregen ze om in een moordend tempo het oude circuit om te toveren naar een moderne en geschikte Formule 1 baan. Die taak lukte en de baan was op tijd af. Achteraf hadden ze rustiger aan kunnen doen, want het feest in mei ging helaas niet door.

De organisatie van de Dutch GP heeft een documentaire gemaakt die in stukjes op YouTube zal verschijnen. Afgelopen weekend is de eerste aflevering live gegaan. Meer dan 100 medewerkers van VolkerWessels hebben maanden gewerkt aan het circuit. De cijfers liegen er niet om. 38.750 m² aan asfalt, 700 m² aan kerbstones en natuurlijk de kombocht werden in die periode gerealiseerd.

De documentaire heet Back on Track. Deel één check je in de bijgevoegde video van dit artikel. Het is een kijkje achter de schermen hoe Circuit Zandvoort, sorry, CM.com Circuit Zandvoort zich voorbereidde op de komst van de F1 Heineken Dutch Grand Prix. Nu maar hopen dat het volgend jaar wél echt gaat gebeuren.