Lezersvraag: wat viel jou op tijdens de vakantie?

In deze lezersvraag gaat het over de vakantie. Deze verliep dit jaar ongetwijfeld anders dan dat je normaal gewend bent.

Tijd op terug te blikken op de vakantie. Vandaag is de laatste dag van augustus en voor de meesten zit de vakantieperiode er weer op. Een nieuw schooljaar gaat beginnen of je mag weer aan de slag in de dagelijkse werkzaamheden.

Met een automotive antwoord in het achterhoofd vragen we je: wat viel jou op tijdens de vakantie? De regels zijn door het coronavirus overal weer anders. Feit is dat vliegvakanties massaal werden genegeerd en de auto de favoriet was. Misschien ben je gewoon in Nederland gebleven, of heb je vlak over de grens je vakantie doorgebracht. Of heb je een epische roadtrip door Europa gemaakt met de auto?

Via Autojunk hebben we al mee kunnen genieten met vakantie uploads van diverse lezers. Zo ging @ferrie911 met zijn Aston Martin Vantage naar Frankrijk en @maarten020 ondernam een roadtrip door Duitsland en Oostenrijk per Maserati GranTurismo S. Wellicht zit je nu op kantoor en is dit nog even een mooi excuus om terug te blikken op je (auto)vakantie. Laat door middel van deze lezersvraag in de comments weten wat je is opgevallen tijdens de vakantie. Ging alles soepel? Gedoe bij de grens? Even wennen bij het tankstation in het buitenland?