Audi S3 (2021) rijtest - Autoblog.nl

We mochten een paar dagen op stap met de nieuwe generatie S3

Een nieuwe A3 betekent gelukkig OOK een nieuwe S3. Wij hadden een week de beschikking over de nieuwe Audi S3.

Wat mag dat kosten zo’n Audi S3?

Een RS3 is er nog niet op basis van deze nieuwe generatie A3. Kijken we naar de stap onder de S3, dan kom je uit bij een 45 TFSI e S tronic. Dat gat is dus vrij groot. Niet alleen qua prestaties maar ook qua prijs. Die 45 TFSI e S tronic heeft een systeemvermogen van 245 pk met een vanafprijs van € 44.990,-. Voor het vergelijk € 67.412,- moet je meebrengen voordat de Audi dealer jou de sleutel overhandigt van een S3 (als je 0 opties hebt aangevinkt).

De concurrenten van de Audi S3

Een 310 pk hatchback, die heeft natuurlijk wat concurrenten. We zetten ze even voor je op een rijtje.

Volkswagen Golf R, 320 pk, prijs nnb

Mercedes-AMG A 35 4Matic, 306 pk, vanafprijs € 68.594,-

Ford Focus ST automaat, 280 pk, vanafprijs € 56.762,- (handgeschakeld: € 53.330,-)

BMW M135i xDrive, 306 pk, vanafprijs € 60.913,-

Wat we van de nieuwe Audi S3 vinden? Kijk de video hierboven!