Wolff: 'Contract met Hamilton bijna klaar, alleen details nog' - Autoblog.nl

Mercedes heeft nog altijd geen contract met Hamilton voor het komende seizoen, maar Wolff is ervan overtuigd dat dit goed komt.

Blijft het Hamilton, of wordt het dan toch Russell die dit seizoen teamgenoot van Bottas is? Het is nog maar twee maanden tot het seizoen in Bahrein begint. Toch hebben Lewis Hamilton en Mercedes nog steeds geen contract ondertekend. Naar verluidt wil Hamilton een contract voor meerdere jaren en voor een flinke bak geld. Mercedes tekent liever voor iets minder jaar en iets minder geld.

Toch komen de partijen eruit, stelt teambaas Toto Wolff. In een interview met het Oostenrijkse ORF zegt Wolff volgens de BBC dat de advocaten nu hard bezig zijn om het contract op te stellen. “Soms moet je dingen tot in detail bespreken en dat duurt of duurde bij ons wat langer. Maar voor Bahrein moeten we iets hebben getekend.”

Natuurlijk legt hij niet uit wat die ‘details’ zijn, maar hij zegt wel dat de relatie tussen Mercedes en Hamilton nog goed is. “We hebben vele successen samen geboekt en dat willen we in de toekomst blijven doen.”

De coureur die Hamiltons lever wellicht wat lastiger heeft gemaakt, is George Russell. Hij heeft bij de Gran Prix van Sakhir immers laten zien dat Hamilton niet de enige is die knappe prestaties neer kan zetten in de Mercedes. Toch heeft Wolff dat tijdens de onderhandelingen voor het contract nooit tegen Hamilton gebruikt, zegt hij nu.

We hebben de George-Russell-kaart nooit gespeeld. Hij heeft het uitzonderlijk goed gedaan en zal ooit in een topauto meeracen, maar de samenwerking tussen Mercedes en Hamilton heeft nooit om het maken van dreigementen gedraaid. We weten dat we samen willen racen, nu moeten we het contract nog bespreken. Toto Wolff

Het coronavirus heeft daarnaast de onderhandelingen tussen Wolff en Hamilton wellicht wat lastiger gemaakt dan ze al waren. Wolff werd – net als Hamilton eerder – deze maand besmet met het virus. Hij kreeg geen symptomen en is inmiddels weer in quarantaine. Daardoor moesten alle besprekingen echter wel via Zoom plaatsvinden, terwijl Wolff in Oostenrijk bleef en Hamilton in Amerika zat. “Maar op een gegeven moment zullen we dat contract afmaken.”