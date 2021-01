Carlex Ford Transit klinkt als een echte V8 - Autoblog.nl

Met de Carlex Ford Transit kun je altijd toeteren naar de olijke poppekes op de boulevard.

Een heel aparte sub-categorie in de auto wereld is die van de getunede bedrijfswagens. Je zou zeggen dat het een enorm specifieke niche is. Dat klopt enigszins ook, maar dat wil niet zeggen dat het geen winstgevende tak van sport is.

Modificaties op busjes

Bedrijfswagens worden in grote getale over de gehele wereld verkocht. Natuurlijk, het gros van die busjes blijft gewoon standaard. De enige modificaties beperken zich tot de opbouw of de betimmering van zo’n bus. Er zijn echter ook veel bedrijfsbus-eigenaren die het wel leuk vinden om hun werkpaard naar smaak uit te rusten.

Carlex Ford Transit

Mocht je daar eentje van zijn en een Ford Transit op de inrit hebben staan, dan is er goed nieuws. De Carlex Ford Transit is namelijk hier om je nog productiever te maken. Of, eh, nee: nog stoerder. De officiële naam voor het gevaarte is ‘Custom X’. Het is niet een kwestie van de wieldoppen zwart spuiten en een spoilertje erop plakken. De super-bus is voorzien van een enorme bodykit. De auto staat ook nog eens dichter op de grond en heeft smakelijke 18″ velgen. Deze zijn voorzien van 255/45 banden van Michelin (Pilot Sport 4).

Interieur Carlex Ford Transit

Zoals wel vaker als bij deze tuner het geval is, is het interieur het hoogtepunt. Bij deze Carlex Ford Transit is dat niet anders, eigenlijk. Zo is de auto voorzien van twee sportkuipen. Deze stoelen zijn voorzien van lederen en alcantara bekleding. Carlex doet niet aan saaie interieurs, dus het het geheel is tweekleurig. Ook de deurpanelen, stuurwiel, armsteunen, pookknop en dergelijke worden opnieuw bekleed.

Uiteraard kun je de Carlex Ford Transit helemaal naar wens aankleden. Er is keuze uit diverse kleuren voor zowel het interieur als het exterieur. Uiteraard is zwart met rode details het meest correct als je vol B.A. Barracus wil gaan. Naast de genoemde upgrades zijn er nog een paar accessoires mogelijk. Denk aan een trekhaak van de firma Westfalia. Een andere optie is dat je de motor kunt laten klinken als een V8, ondanks dat Carlex de motor niet eens heeft aangeraakt.

Geluidsmodule

Waarschijnlijk is het zo’n geluidsmodule die je tegenwoordig wel vaker hoort in auto’s die verdacht kleine motoren hebben. Hier in de straat rijdt bijvoorbeeld een Jeep Wrangler met Giulia motor die vervaarlijker klinkt dan een ’67 Hemi ‘Cuda.

Wat een totale conversie kost is niet bekend, maar Carlex zegt dat het feestje begint bij 6.495 euro. Daarvoor moet je dan wél je eigen Ford Transit meenemen. Die geluidsmodule is (gelukkig) een optie.