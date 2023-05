Audi stopt met autosport activiteiten (op eentje na)

Audi stopt met de autosport. Althans, BIJNA alle vormen ervan.

Audi heeft een bijzonder autosport verleden. Uiteraard wordt er tegenwoordig niet vaak meer gelinkt aan de Auto Union racers uit de jaren ’30. Het is anno 2023 niet meer bon ton om met prestigieuze projecten van roomblanke ariërs te pronken.

Heel vreemd. Vervolgens bleef het lang stil, maar in de jaren ’80 kwam daar de Audi quattro en diens tijdelijke dominantie in de rallysport. Vervolgens kende Audi successen in het DTM, IMSA en natuurlijk de vele overwinningen op Le Mans.

Audi stopt met autosportactiviteiten

Tegenwoordig is Audi actief voor klantenteams in de GT2, GT3 en GT4-klasses met varianten van de Audi R8 LMS. Ook in met de toerwagens – TCR met de RS3 – is Audi aanwezig. Maar al die projecten worden de nek omgedraaid. Audi stopt met di autosport activiteiten. Dat meldt Motorsport-Total. Audi stopte al met de ontwikkeling voor hun LMDh-auto. Ook stopte Audi al in 2020 met DTM, waarin het altijd zo succesvol was. In 2021 gaf Audi ook de brui aan het Formule E, dat toen nog de ‘raceklasse voor de toekomst’ leek te zijn.

Waarom stopt Audi met autosport? Het is toch makkelijk S-Line sportpakketjes verkopen als men met een R8 vol over de kerbstones gaat in de folder. De reden is hel erg eenvoudig: het merk wil het geld doorsluizen naar de Formule 1. Audi gaat in 2026 samen met Sauber een Formule 1-avontuur aan. Bijzonder, dan heeft Sauber gewerkt met Mercedes-Benz (1995), BMW (2006 – 2008) en dus Audi (vanaf 2026).

Nog een uitzondering

Stopt Audi met alle vormen van de autosport? Nou, nee, niet helemaal. Audi wil nog wel even meedoen met de Dakar-rally en diverse andere World Rally Raid-kampioenschappen. Dat loopt sowieso nog tot 2024. Naar het schijnt zijn de hoge bazen bij Audi niet blij met deze ontwikkeling en willen ze dat echt al het geld naar de F1 gaat.

Die willen namelijk dat Audi gaat winnen in de Formule 1. Dat is een heel erg ambitieuze doelstelling. Audi moet dan ook een gokje wagen, want als hun F1-entree flopt, dan hebben ze verder geen successen om mee te schermen. Of inkomsten van klantenteams.

