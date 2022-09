Nieuwe Audi R8 wordt een volledig elektrische supercar!

De nieuwe R8 van Audi wordt opnieuw uitgevonden en wel als een elektrische supercar die als vlaggenschip voor het merk gaat dienen.

Een opvolger voor de R8 zit al een tijdje in de pijpleiding. Nu lijkt het erop dat het een volledig elektrische supercar gaat worden. Het model moet dienen als visitekaartje voor het merk, en moet Audi herpositioneren als een elektrische voorloper. Een V10 badge zoals hierboven op de zijkant van je R8 zal je dus niet meer zien.

Audi R8 elektrische supercar

De naam, R8, komt van een succesvolle raceauto van Audi. Deze historie willen ze voortzetten in het elektrische tijdperk waar we nu in zitten. Ook de supercars moeten hieraan geloven, als het aan het Duitse bedrijf ligt. Volgens diverse bronnen is de auto nog niet afgetekend, maar zijn ze er wel druk mee bezig. De R8 zal tevens een nieuwe naam krijgen. De huidige Audi R8 zal nog in productie blijven, maar vermoedelijk niet langer dan dit jaar.

De auto zal een geheel nieuw ontworpen designtaal krijgen, het zal dus niet snel op een bestaand model lijken. Dat is best verfrissend voor een Duits merk, maar het blijft natuurlijk wel trouw aan een echt sportwagenconcept zoals het hebben van twee deuren.

Elektriciteit is de toekomst

De nieuwe R8 zal gemaakt worden in de Audi Sport-fabriek in Böllinger Höfe, Duitsland. Andere elektrisch aangedreven topmodellen worden hier tevens gemaakt, zoals de RS E-tron GT. Als de R8 niet meer gemaakt wordt, zal het personeel een opleiding krijgen om de nieuwe supercar te kunnen gaan maken. Dit is des te belangrijker omdat Audi bepaalde onderdelen met de hand zal blijven maken.

De managing director van Audi Sport Sebastian Grams zegt daarover: “We zullen absoluut vakmanschap behouden, want dat maakt de auto uniek ten opzichte van de rest van het portfolio.” Hij zegt dat er liefde in de R8 zit en blijft. En dat is belangrijk, want de nieuwe Audi moet geen eenheidsworst worden. Het elektrische model moet zich kunnen onderscheiden. Audi gaat dit onder andere doen door meer de technische kant te belichten. Denk aan de look en feel van de auto, dat je zelf kan aanpassen. Daar hoort geluid ook bij, en dat is nog een hobbel dat zeker overwonnen moet worden.

via autocar.co.uk