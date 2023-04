Gehuurde Audi RS3 te water, twee man spoorloos

In Waddinxveen is een Audi RS3 in de sloot terechtgekomen. Twee inzittenden zijn spoorloos verdwenen.

Het pittoreske Waddinxveen is vanmiddag opgeschrikt door een matzwarte Audi RS3. De gehuurde bolide met vijfpits turbo-motor is rond half vier door hoge snelheid van de Moordrechtboog geraakt. Het ongeval vond plaats ter hoogte van de afrit van de A12 en de kruising met Doelwijk.

Het voertuig heeft daar een middenberm geraakt en is vervolgens over de kop aan de overkant van de sloot terechtgekomen. De inzittenden voelden zich waarschijnlijk heel even Max Verstappen, maar toen de realiteit zich opdrong, bleek dat dus een koude douche te zijn.

In de auto zaten vier inzittenden. Echter toen de autoriteiten terplekke kwamen, waren slechts twee van hen aanwezig. De brandweer heeft zodoende direct opgeschaald naar een midden waterongeval. Er is door duikers een zoektocht gestart in het water en door Mobiele Eenheid een linie gemaakt en gezocht in het aangrenzende weiland. Uiteindelijk bleven de andere twee inzittenden echter spoorloos.

Een inzittende is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, een ander is na recalcitrant gedrag uit de ambulance gezet en te voet vertrokken. Het vermoeden bestaat dat de gehuurde Audi deel uitmaakte van een trouwstoet.

De politie heeft aan de hand van identiteitsbewijzen in het voertuig de identiteit van de inzittenden kunnen vaststellen. Niet bekend is echter wie het voertuig bestuurde. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan. De auto is inmiddels geborgen. Na het schoonmaken van de weg, kon deze ook weer worden vrijgegeven. Waarvan akte.