Eindelijk is er een iets dikkere MC20 (met 20 pk meer)

Dat is wat de wereld wil, een iets dikkere MC20 met iets meer vermogen.

De Maserati MC20 is een bijzonder geval. Sowieso dat die auto op de markt gekomen is. In plaats van een nieuwe Ghibli of Quattroporte, lanceren ze een sportwagen. Het zit toch in het DNA van Italiaanse automerken om ineens een sportwagen te gaan maken als een modelgamma op leeftijd raakt. Alfa Romeo heeft er ook een handje van.

Een ander bijzonder punt aan de MC20 is dat de auto relatief ingetogen is qua ontwerp. Niet dat het geen mooie auto is, integendeel, het is namelijk een tijdloze schoonheid. Het is echter ook een dure Italiaanse sportwagen met meer dan 600 pk en een navenant prijskaartje.

Dan verwacht je – al dan niet onterecht – een beetje drama bij. Nu is dat dat juist de charme van de auto, maar als je toch iets meer visuele présence wenst voor jouw MC20, heeft 7 Design House de oplossing voor je.

Dikkere MC20

Die hebben namelijk de sportwagen van Maserati flink aangepakt. Daarbij zijn ze wel secuur te werk gegaan. Dus de nieuwe onderdelen moeten minimaal even goed passen en nog belangrijker: ook functioneel zijn. Zo is de carbon bodykit een stukje lichter.

Toegegeven, in totaal scheelt het slechts 5,6 kilogram, maar de BMI daalt wel degelijk met de toegenomen afmetingen. Ook mooi is dat de kit aan te brengen is zonder dat je moet plakken, lassen of extra gaten moet boren. Je kan alles verwijderen zonder dat je het aan de auto kan zien.

Maar het wordt nog veel mooier met deze dikkere MC20. Dankzij de bodykit is de stroomlijn verbeterd én de downforce toegenomen. Dat is heel erg knap. de aerodynamische efficiency is met 123% gestegen. Dat niet alleen, er is ook meer downforce.

Als je 322 km/u rijdt (niet onmogelijk met een MC20) dan genereert de kit een neerwaartse druk van ‘meer dan;’ 360 kilogram. Dat is ongeveer het gewicht dat mijn zus weegt vlak vóór het voederen.

Slechts 25 exemplaren (of maar liefst?)

7 Design House gaat slechts 25 van deze kits maken en eentje is al vergeven aan de eigenaar van het bedrijf. Nu vinden wij het al knap dat ze 25 kits kunnen verkopen. het is zo’n gevalletje: onbeperkte productie en er komen 10 klanten op af, maar is het een Limited Edition dan heb je er zo 25 verkocht.

Om het pakket wat mooier te maken, is er ook een sportuitlaat die zorgt voor 20 pk extra. Altijd bijzonder eigenlijk, dat een autofabrikant een supercar bouwt zonder sportuitlaat.

Tenslotte is er voor deze dikkere MC20 ook een setje wielen die maar nét lijken te passen. De banden zijn dermate plat dat er nauwelijks lucht in de Michelins gepompt hoeft te worden. Je kunt de 7 Design House kit voor de MC20 nu bestellen.

