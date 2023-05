Tesla pompt miljoenen in eigen lithiumfabriek

Met een eigen lithiumfabriek trekt Tesla het productieproces meer naar zich toe.

Je kent natuurlijk de Gigafactory’s van Tesla, waar de auto’s van het merk geproduceerd worden. Begon ooit in Fremont in de Verenigde Staten. Inmiddels zijn er meerdere fabrieken over de hele wereld, waaronder in Berlijn en in Shanghai. Maar daar blijft het niet bij. Tesla gaat zich ook bezighouden met het produceren van lithium in een nieuwe fabriek.

Voor deze nieuwe fabriek pompt Tesla 375 miljoen dollar in het project. Met het produceren van lithium trekt het automerk het productieproces van een elektrische auto meer naar zich toe. De meeste elektrische auto’s en dus ook Tesla’s hebben een accupakket van lithium.

China

Door zelf lithium te produceren is Tesla niet langer of slechts deels afhankelijk van derde partijen. Op dit moment is China leider in het produceren van lithium. Maar met de overgang naar volledig elektrisch is er meer nodig om aan al die vraag te voldoen. Bovendien is het altijd prettiger om zelf de touwtjes in handen te hebben. Zeker een land als China met een zeer machtige regering. De overheid heeft een grote vinger in de pap als het gaat om de bedrijven in het land.

Fabriek

De fabriek van Tesla komt in de Verenigde Staten te staan. Om precies te zijn in de staat Texas, waar ook al een Gigafactory van het bedrijf is gelokaliseerd. Door zelf lithium te produceren is Tesla niet alleen slim bezig voor de eigen productie. Het merk zou de grondstof ook eventueel kunnen verkopen aan andere autofabrikanten.

Al in de zomer van 2022 werd bekend dat Tesla ambitie had om zelf lithium te gaan produceren. Nu is een concrete stap gezet met de investering van 375 miljoen dollar in een nieuwe fabriek.