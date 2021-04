Audi toont imposante neus van volgend e-tron model - Autoblog.nl

De Q4 e-tron is nog maar net onthuld of Audi toont al de eerste teaser van het volgende e-tron model. Die ziet er veelbelovend uit.

Audi houdt het normaalgesproken vrij overzichtelijk als het om naamgeving gaat. A4, A6 en A8, met daar tussenin de A5 en A7 als coupés. Dat is allemaal wel te volgen. Bij de elektrische modellen hebben ze het wat minder goed aangepakt, door het eerste model gewoon e-tron te noemen, zonder cijfer of iets. Dat is geen probleem, totdat er andere modellen komen. Met de e-tron, e-tron Sportback, e-tron GT, Q4 e-tron en Q4 e-tron Sportback is het er niet overzichtelijker op geworden. En dat is nog maar het begin van het e-tron-offensief.

De volgende e-tron staat alweer klaar, want Audi slingert een gloednieuwe teaser de wereld in. Op de voorbumper staat alleen e-tron, dus daar worden we niet veel wijzer van. De vraag is dus waar dit model precies in het gamma gepositioneerd gaat worden.

Uit het design kunnen we al het een en ander afleiden. De auto is duidelijk te laag om voor een cross-over door te gaan. Anders had het de Q5/Q6 e-tron kunnen zijn die zijn techniek zal delen met de nieuwe Porsche Macan. Maar die is het dus niet.

Dan gaat het waarschijnlijk om een sedan die onder óf boven de e-tron GT gepositioneerd wordt. De proporties zijn altijd een beetje overdreven bij een schets, maar het lijkt te gaan om een forse auto. We gokken dus dat het een model boven de e-tron GT wordt. Aangezien een e-tron GT al groter is dan een A6, zou dat betekenen dat het auto van serieuze afmetingen wordt. Je kijkt hier overigens niet de nieuwe A8, want die wordt (nog) niet volledig elektrisch.

Het verwantschap met de e-tron GT is duidelijk te zien, maar dit nieuwe model heeft toch een eigen gezicht. Door de hoger geplaatste ‘grille’ oogt deze e-tron net wat statiger. De focus zal waarschijnlijk dus meer op comfort liggen dan bij de sportieve e-tron GT. Wat ook opvalt zijn de samengeknepen koplampen.

Audi gaat deze auto in China onthullen. Volgende week vindt daar de autoshow van Shanghai plaats, waar Audi de auto waarschijnlijk als concept zal presenteren. We hoeven dus niet te rekenen op een eindeloze teasercampagne, zoals bij de e-tron GT.