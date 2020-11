Zo snel komen de elektrische Q5 én Macan al! - Autoblog.nl

De elektrische Q5 en Macan komen veel sneller dan verwacht.

Ze zijn lekker aan de slag met elektrificatie bij de Volkswagen Group. Ondanks dat ze nog weleens per ongeluk een dieselmotor ergens in lepelen (vorige week nog…), bereiden ze zich voor op een elektrische toekomst.

Elektrische invasie

Voor volgend jaar zijn dat auto’s als de Volkswagen ID.4, Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq iV en de El-Born. Deze laatste zal hoogstwaarschijnlijk alleen als Cupra arriveren en niet als Seat, ondanks dat de auto onder de Seat-badge als concept werd zijn carriere begon.

2022

Maar het heetste nieuws staat gepland voor 2022. Dat lijkt heel erg ver weg, maar vergeet niet dat we op het einde van november 2020 zitten op het moment. Over iets meer dan een jaar staat de Volkswagen ID.Buzz bedrijfswagen gepland. Leuk, maar die kenden we al. Alhoewel het nog even afvragen is in welke mate de concept gaat afwijken van de concept-versie.

Elektrische Q5 en Macan

Dankzij het Roemeense Automarket weten we nu dat er twee hele belangrijke elektrische auto’s bij komen. De eerste is de elektrische Audi Q5 e-tron, de andere is de Porsche Macan. Ondanks dat de (enorm waardevaste) Macan en Q5 op dezelfde bodemsectie staan, zijn het behoorlijk afwijkende auto’s (ook in technisch opzicht).

Verschil tussen elektrische Q5 en Macan

In hoeverre de elektrische Q5 en Macan van elkaar zullen afwijken, is nog niet bekend. Destijds was Porsche niet heel erg onder de indruk van de Q5 en wijzigden ze zo ongeveer elk mogelijk onderdeel. De Macan is overduidelijk sportiever, maar ook flink prijziger. Alle waar naar zijn geld dus. Verwacht dat de Porsche Macan nu weer een stukje prijziger zal worden dan de Audi Q5. Van de Macan weten we dat Porsche de elektrische en benzine-gestookte versie tot 2024 zal leveren. Hoe Audi dat gaat doen, is nog niet bekend. De Audi Q5 is dit jaar nog ingrijpend vernieuwd.

Eerste beeld elektrische Macan

Onlangs onthulde Porsche een aantal prototypes die we nog nooit eerder hebben kunnen aanschouwen. Niet geheel ontoevallig zagen we op de achtergrond van een kleimodel dat hoogstwaarschijnlijk een indicatie is van de nieuwe Macan. Porsche dropt wel vaker een easter egg in foto’s of video’s.