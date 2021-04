Dít is de Mercedes EQS met 770 km actieradius - Autoblog.nl

We kijken naar misschien wel de belangrijkste Mercedes in jaren, de EQS is dan eindelijk helemaal officieel.

Het is lastig om een onthulling helemaal achter gesloten deuren te houden. Het lukt bijna geen één fabrikant om niet te lekken. Ook bij Mercedes is de onthulling van de EQS niet een grote verrassing. Toch hoeft er nu niet meer geheimzinnig gedaan te worden: dít is de EQS.

Varianten

Laten we gelijk beginnen met de twee varianten waarin de Mercedes EQS initieel aangeboden wordt. Dit was ook al bekend. De instapper is de EQS 450+. Deze heeft 245 kW (333 pk) en 568 Nm en sprint naar 100 in 6,2 seconden. Het huidige topmodel is de EQS 580 4MATIC: deze heeft 385 kW (524 pk) en 855 Nm, met een sprinttijd van 4,3 seconden. Er komt nóg een motor, deze zal boven de 580 komen te zitten. De naam is nog niet bekend, wel dat deze 560 kW (762 pk) gaat krijgen. De EQS 450 heeft twee motoren op de achteras, de EQS 580 4MATIC heeft, zoals de naam al zegt, een extra motor op de vooras.

Actieradius en laden

De Mercedes EQS krijgt de reeds bevestigde actieradius van 770 km mee. Deze lading naar 770 km krijgen moet in 31 minuten te doen zijn. Mocht je met iets minder genoegen kunnen nemen, dan kan 300 km bijladen in 15 minuten. De EQS is gebouwd op een 400 volt architectuur. Laden kan uiteraard bij zowel een openbare snellader als een wallbox. Waar Mercedes ook nog stappen in heeft gemaakt: zoals vele EV’s kun je elektriciteit regenereren in de EQS. Met een aantal programma’s, in te stellen met de flippers achter het stuur, kun je elektriciteit terug te motor in sturen door te remmen. Terugsturen kan trouwens ook letterlijk: de EQS kan de laadrichting omkeren en met zijn accu andere bronnen voeden. Deze feature lanceert Mercedes alleen in Japan.

MBUX Hyperscreen

Het interieur van de nieuwe S-Klasse was al een technologisch hoogstandje, maar de EQS doet hier een forse schep bovenop. Blikvanger is het ook al onthulde MBUX Hyperscreen. Een gigantisch glaspaneel wat van uiterst links naar uiterst rechts in het interieur geplaatst is, vormt het gehele dashboard. Zowel het centrale scherm als het scherm wat de rol van tellers overneemt, naast een scherm voor de passagiers, zitten allemaal achter hetzelfde glas. Houd dat glas dus heel als je jezelf niet financieel wil kapotmaken.

Exterieur

Dan nog even naar de buitenkant, waar de Mercedes EQS duidelijk een andere auto is dan de S-Klasse. Qua afmetingen is het een forse wagen: 5.216 mm in de lengte en de wielbasis is 3.210 mm. De EQS is 1.926 mm breed en 1.512 meter hoog. Qua proporties en details is het een hele andere auto dan de S-Klasse, een soort EQC sedan. De details mogen er ook zijn: aan de voorkant is gekozen voor een zwart paneel wat de rol van grille op zich moet nemen. Met licht- en 3D-effecten kan dit paneel zich omtoveren naar een bijzonder geheel. Ook de Mercedes-ster zal dan in 3D verschijnen. Het Black Panel maakt deel uit van ofwel het AMG-pakket ofwel het Electric Art-pakket.

De vorm van het exterieur is gekozen om zo een Cw-waarde van 0,20 te realiseren, volgens Mercedes de laagste waarde die een productieauto ooit heeft gekend. Dan weet je waarom de styling alles behalve conventioneel is.

Techniek

Technisch kun je de Mercedes EQS niet samenvatten in een paar zinnen. De meeste zaken kennen we van de nieuwe S-Klasse, daar hebben we het al over de belangrijkste nieuwe zaken gehad. De gaafste zaken zijn bijvoorbeeld de koplampen met 1,3 miljoen LEDs die symbolen op de weg kunnen projecteren. De auto kan zelf rijden op snelheden tot en met 60 km/u. Mercedes suggereert dat je dan tijd hebt om je email bij te werken of te surfen op het internet. Wij suggereren dat je je ogen op de weg houdt, maar de auto kan wel voor je remmen en bijsturen.

Nu we het toch hebben over afleiding achter het stuur: Mercedes komt voor de EQS ook met het systeem Plug & Charge. Dan kun je de Mercedes me-app zo configureren dat je niet meer hoeft te betalen aan de paal. Stekker erin en hij gaat laden. Mercedes zegt dat de EQS opladen ‘vergelijkbaar is met het laden van je smartphone’.

De EQS kan optioneel besteld worden met een meesturende achteras, die een draaicirkel van 10,9 meter mogelijk maakt. Mocht je dit nou niet hebben besteld en daar spijt van hebben: elke EQS heeft de voorbereiding voor deze techniek ingebouwd. Je kunt deze optie achteraf bestellen via een OTA-update. Sowieso worden veel zaken via een OTA-update beschikbaar om de EQS up to date te houden in de toekomst.

Prijzen en beschikbaarheid worden op een later moment verstrekt.