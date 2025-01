Audi verkocht vorig jaar 12% minder auto’s

Audi had in 2024 geen voorsprong door techniek, als we naar de verkoopcijfers kijken.

Gisteren kon waarde collega Jaap melden dat de verkoop van elektrische Mercedessen als een kaartenhuis in elkaar is gestort. En dat is niet eens heel erg overdreven, want het ging om een afname van 23%. Ligt dat nou aan Mercedes, of ging het bij de concurrentie net zo slecht? Die vraag kunnen we nu (deels) beantwoorden, want we hebben inmiddels ook de verkoopcijfers van Audi over 2024.

In 2023 waren Mercedes en Audi nog aardig aan elkaar gewaagd, maar het afgelopen jaar trok Audi duidelijk aan het kortste eind. Waar Mercedes 1,98 miljoen auto’s afleverde, kwam Audi niet verder dan 1,7 miljoen. Dat is een forse afname van 12%. Dit komt volgens Audi door “uitdagende economische omstandigheden, een zeer concurrerende markt en beperkte beschikbaarheid van onderdelen”.

EV’s kunnen we niet direct de schuld geven bij Audi. De verkoop van EV’s nam weliswaar af met 8%, maar dat is dus minder dan de daling over de gehele linie. Als we naar absolute aantallen kijken verkocht Audi 164.000 EV’s, waar Mercedes er 185.100 wist te slijten. Als je het zo bekijkt deed Mercedes het toch zo slecht nog niet.

Bij Audi was het grootste probleem niet eens China, ze kregen vooral klappen in de Heimat. Daar zagen ze de verkopen met maar liefst 21,3% dalen. Daarbij speelden EV’s wel een kwalijke rol, want de verkopen daarvan zijn natuurlijk flink ingestort in Duitsland.

Audi’s wereldwijde bestseller was de Q5, waar er 298.000 van verkocht zijn. Daarna volgen de A6 en de Q3, met respectievelijk 244.000 en 215.000 geleverde exemplaren. In Europa vond de A3 het meest gretig aftrek.

Tot slot pakken we nog even de Nederlandse cijfers erbij (met dank aan de Bovag). Ook hier zag Audi de verkopen afnemen, maar niet heel dramatisch. Audi verkocht bij ons 13.826 auto’s, 1,1% minder dan in 2023. Bij ons was niet de Q5 of de A3 de bestseller, maar de elektrische Q4 e-tron.