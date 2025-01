Verkoop Mercedes EV’s stort als kaartenhuis in elkaar

Mercedes heeft geen geweldig jaar achter de rug. De verkoop van EV’s van Das Haus stort als een kaartenhuis in elkaar.

Net als alle Europese (en de meeste) autobouwers heeft Mercedes niet het allerbeste jaar achter de rug. De cijfertjes zijn nu binnen en zijn in sommige opzichten niet mals. De personenwagendivisie van Mercedes verkocht 1,98 miljoen nieuwe auto’s. Net onder de magische grens dus die de afgelopen jaren wel telkens geslecht werd. Met busjes enzo erbij zijn het wel 2,4 miljoen units.

Sec genomen is de teruggang in afzet te vangen in ‘maar’ drie procent. En uiteraard wil Mercedes het ook graag op die manier aan je verkopen in een ronkend persbericht. Maar als je door de cijfers heen kijkt, is het nieuws slechter. De nettowinst over de eerste drie kwartaken zakte volgens kwaliteitspublicatie Focus met 31,4 procent ten opzichte van 2023.

Qua aantallen zien we vooral teruggang in China (-7 procent) en in Europa (-3 procent). Murica houdt Mercedes overeind; daar groeide de afzet juist met een indrukwekkende 9 procent. De S-Klasse is nog steeds koning van zijn segment (niet gek ook gezien de looks van de BMW 7-Serie), maar boet 14 procent in qua verkopen ten opzichte van een jaar eerder.

Echt matig gaat het echter bij de verkoop van EV’s. Maar liefst 23 procent minder elektrische units werden verkocht ten opzichte van 2023. Eerder schreven we al dat de EQE en EQS nauwelijks uit showrooms te branden zijn. Vooral niet in ‘Murica. Wellicht dat dit ook dit percentage verklaart. In Amerika, waar Mercedes het goed doet, worden sowieso relatief weinig EV’s verkocht. Het oude luxemerk weet dus nog wel klanten te vinden voor traditionele sterkhouders, maar niet voor hun nieuwe lijn elektrische auto’s.

Dat is slecht nieuws voor de toekomst, maar topman Ola Kallenius heeft zijn hoop gevestigd op de elektrische CLA. Mercedes heeft veel ontwikkeling in deze blepper gestoken. Het model moet daardoor onder andere een indrukwekkende actieradius hebben van 750 kilometer en heel snel op te laden zijn. Misschien belangrijker: de CLA krijgt ‘normale’ styling, waardoor het niet direct opvalt als ‘elektrisch model’ maar gewoon als ‘een Mercedes’.

Of het voldoende is om het tij te keren, zal de tijd leren. De vooruitzichten voor Europa zijn in ieder geval niet best. Een Volkswagen honcho liet onlangs al optekenen dat de Europese markt tenminste tot 2030 zwak zal zijn. Onze grote concerns zullen het dus over de grenzen moeten zoeken. Waarvan akte.