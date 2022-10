Audi Q4 Sportback 40 e-tron rijtest en video

Een compacte premium elektrische SUV met aflopende daklijn. Tijdens de rijtest vinden we uit of dat allemaal dikke onzin is of dat de de Audi Q4 Sportback toch onze harten weet te winnen.

Bij Audi zijn er feitelijk drie families aan elektrische auto’s die alle drie verschillende platformen gebruiken. Om de Audi e-tron werd in 2018 nog niet gevochten, maar in 2019 kwamen de leveringen echt op stoom en werden er meer dan 4000 uitgeleverd. Samen met zusterbedrijf Porsche bouwt Audi de e-tron GT, een kanon van een auto.

De Audi Q4 en Q4 Sportback uit deze rijtest kwamen in 2021 op de markt. Ze gebruiken beiden het MEB platform (Modulaire Elektrische Baukaste) van de Volkswagen Group. Op dit platform worden door VAG nu één CUPRA, twee Skoda’s, twee Audi’s en vier Volkswagens gebouwd. En ongetwijfeld staan er nog wat varianten in de planning.

Audi Q4 (Sportback) Accu

Het kleinste accuformaat laat Audi voor de Q4 (terecht) links liggen, dus er is keuze uit twee accupakketten met een grootte van 55 of 77 kWh.

In de basis is het MEB-platform achterwielaangedreven, dus de Q4 Sportback is de enige Audi samen met de R8 RWD die alleen achterwielaandrijving heeft. Tenzij je één van de sterkere versies kiest, want dan is ook de Q4 gewoon een quattro.

Wellicht nog belangrijker dan de vraag of je een beetje kan driften met een Q4 Sportback (nee) is de actieradius van de verschillende versies. Met de kleinste accu houdt de WLTP actieradius niet over. De accu is bruto 55 kWh groot, waarvan netto 52 kWh bruikbaar is. Daarmee haalt de Audi Q4 e-tron 35 een WLTP range van 349 km. In de praktijk is dat ruim 200 km, op zich voldoende voor de meeste ritten in Nederland.

De Audi Q4 e-tron 40, 45 en 50 hebben allemaal het grotere accupakket die bruto 82 kWh meet en netto 77 kWh ter beschikking stelt. De WLTP range voor de achterwielaangedreven 40 is daarmee 528 km, de quattro versies halen enkele kilometers minder. Praktisch is de actieradius met al die versies royaal meer dan 300 km, met wat beleid kruipt het richting de 400.

Laden en snelladen Audi Q4 Sportback

Thuis of publiek laden (AC laden) gaat tot 11 kw met een laadpaal die via driefasen is aangesloten. De 77kWh batterij is na een nachtje slaap dus altijd weer vol. Qua snelladen moet de Q4 (Sportback) de e-tron en e-tron GT duidelijk voor zich laten gaan, maar het laadtempo van 135 kW is op zich rap genoeg. De instapper laadt overigens iets langzamer, met 110 kW.

Design en aerodynamica

Zoals bij de meeste auto’s die vanaf de grond af zijn opgebouwd als elektrische auto zijn de overhangen kort en worden er forse wielen gemonteerd. Voor velen is het fijn dat de Audi Q4 wat minder uitschreeuwt een EV te zijn, in de basis is het vooral gewoon een Audi.

De Q4 Sportback heeft een vloeiende en aflopende coupé-lijn, die wellicht verrassend ook daadwerkelijk aerodynamischer is. De cW waarde van de reguliere Q4 is 0,28, de Q4 Sportback heeft een cW waarde van 0,26.

De stroomlijn wordt geholpen door verstelbare koelinlaten en een onderzijde die met vlakke panelen is bedekt. De wielen verstoren de aerodynamica altijd en dus monteert Audi daar driedimensoniale spoilers. De rand van de buitenspiegels is ook aangepast voor een optimale stroomlijn en verbeterde aeroacoustics (oftewel windgeruis).

Lekker interieur

Zonder twijfel maakt Audi daar het grote verschil met de concurrentie en zustermodellen. Wat is het ontzettend fijn om een paar fysieke knoppen te hebben, liefst van die ouderwetse die je echt kan indrukken. Uiteraard is de rest van de bediening verder gedigitaliseerd. Voor de neus van de bestuurder is er een 10,25 inch scherm met de Audi virtual cockpit. Als je wat wilt vertonen (en nog veel meer) is dit op het scherm te toveren, inclusief een kaart voor de navigatie. In het midden van het dashboard is een 10.1 of 11.6 inch groot MMI touch scherm te vinden. Daarop draait de prima Audi software die ook netjes laadstops kan toevoegen als het nodig is.

Tot de optionele uitrusting behoren een augmented reality headsup display waarbij grote pijlen op de weg geprojecteerd kunnen worden bij de afslag die je moet hebben. De audio liefhebbers bedient Audi met het optionele SONOS geluidssysteem.

Los van wat je aanvinkt of welke interieurmaterialen je kiest: de Audi Q4 (Sportback) is subliem afgewerkt. De Audi Q4 Sportback van de rijtest had niet eens een leer, maar toch voelt de cabine simpelweg luxe.

Audi Q4 (Sportback) varianten

De instapper heeft de kleine accu en een 170 pk sterke elektromotor, maar gezien beperkte actieradius (349km) en prestaties (9.0s naar de 100) zouden we deze overslaan. De Audi Q4 Sportback 40 e-tron uit de rijtest stuurt 204 pk naar de achterwielen, waarmee de sprint naar de 100 wordt verkort naar 8.5s. Het voelt nog steeds niet heel snel, omdat het allemaal geluidloos en zonder drama gaat. Snel genoeg is het op zich wel, maar de 265pk sterke Q4 e-tron 45 (6.9s) en 299 pk e-tron 50 (6.2s) doen er nog een schepje bovenop.

De laatste twee genoemde varianten hebben beiden een 109 pk sterke motor op de vooras en zijn dus quattro’s. Het trekgewicht voor de quattro’s is 1200 kg, voor de reguliere 1000 kg. Weet echter ook dat je range instort als je gaat trekken, dat hebben we al een voor jullie uitgezocht in de actieradius test voor EV’s met caravans.

Prijzen en conclusie

De vanafprijs is € 50.600, maar de Audi Q4 Sportback uit de rijtest had een prijs van een whopping 80.755 euro. Het is stevig, maar gezien de lange levertijden hoeven ze nog steeds niet te stunten met de prijzen. Mochten de supplychain perikelen zijn opgelost, dan komen ongetwijfeld meer vriendelijk geprijsde versies van de Audi Q4 (Sportback) op de markt.

En dan nog iets: gezien afwerking, materialen, perceptie van kwaliteit zou ik persoonlijk weinig moeite hebben om 5-10k meer stuk te slaan voor een elektrische Audi dan voor een minder premium concurrent. Ik snap ook volledig als je dat onzin vindt, maar ik houd er van.