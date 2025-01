Koop deze überzeldzame AMG met V12 op Marktplaats

We hebben weer een zeldzaam snoepje gevonden op Marktplaats.

De V12 van Mercedes is helaas met uitsterven bedreigt. De Maybach S 680 is de laatste der Mohikanen. Dit is niet helemaal onlogisch, want de laatste modellen van Mercedes met V12 werden maar zeer mondjesmaat verkocht. In Nederland al helemaal. Een zeldzaam exemplaar heeft nu wel zijn weg gevonden naar Marktplaats.

Het betreft een SL 65 AMG, maar dan NIET de R230 met de welbekende dubbele ronde koplampen. Het betreft een SL van de R231-generatie, die als SL 65 AMG zo mogelijk nog zeldzamer is dan zijn voorganger.

In plaats van de M275 V12 heeft deze generatie de M279 V12. Dit is in de basis dezelfde motor: een 6,0 liter V12 met twee turbo’s. Er zijn echter wel degelijk verschillen: de M279 heeft geen directe inspuiting meer, de turbo’s zijn groter, de kleptiming is anders en zo zijn er nog diverse aanpassingen.

Qua prestaties leverde dit niet zoveel op: het vermogen steeg van 612 pk naar 630 pk, terwijl het vorstelijke koppel van 1.000 Nm gelijk bleef. Het verschil zat ‘m vooral in het feit dat de uitstoot een stuk lager was. Daardoor was deze SL 65 in Nederland zowaar een paar duizend euro goedkoper dan zijn voorganger, met een prijskaartje van ‘slechts’ €306.318.

De SL 65 was daarmee alsnog een ton duurder dan de SL 63, dus het niet gek dat deze auto zo zeldzaam is. Er staat slechts negen exemplaren van deze generatie op Nederlands kenteken. Dit exemplaar op Marktplaats is daarbij niet meegeteld, want die staat (nog) niet op kenteken.

De onderhoudshistorie vertelt ons dat deze SL 65 uit Japan afkomstig is. Gelukkig heeft de auto wel het stuur aan de goede kant, want linksgestuurde auto’s zijn een statusdingetje in Japan. De auto heeft net iets meer dan een ton op de klok staan en wordt nu aangeboden voor €124.500.