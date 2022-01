Wie had dat gedacht? Porsche gaat Singer motoren bouwen. Maar kwamen die motoren eigenlijk ook alweer vandaan?

De markt voor restomods is ‘booming’. Op zich is het ook niet zo heel erg vreemd. Vanwege veel regelgeving zijn diverse auto’s een stukje minder ‘leuk’ geworden dan dat ze vroeger waren. Natuurlijk, auto’s zijn tegenwoordig sneller, veiliger, schoner en luxer dan ooit. Maar voor de ‘beleving’ is dat niet echt altijd bevordelijk.

De combinatie van old-school en modern is bijna perfect gekozen bij Singer Vehicle Design. Dat is een bedrijf in Californië dat al meer dan tien jaar met succes Porsches ombouwt. De basis is een relatief modale 911 van de 964-generatie. Deze wordt dan helemaal opnieuw opgebouwd met moderne materialen die er klassiek uit zien. Het resultaat is in veel gevallen geweldig. Als je de kans krijgt om een Singer in het echt te bekijken: doen. Dan zie je waarom ze met gemak een half miljoen kosten.

Porsche gaat Singer motoren bouwen

De 964-motoren worden uiteraard ook omgebouwd zodat ze net wet pittiger zijn en met name nóg wat gaver klinken. Het mooie is, Porsche gaat de Singer motoren bouwen binnenkort. Nu worden de motoren door Singer, Ed Pink Racing of Williams onder handen genomen. Het is de bedoeling dat Porsche dit binnenkort zelf gaat doen.

Specifiek: Porsche Motorsport North America gaat de motoren maken voor Singer. Nu doen zij dit al voor klantenteams voor diverse raceklasses. Het is voor het eerst dat Porsche de motoren bouwt voor een andere ’tuner’. De Singer motoren worden gebouwd bij Porsche Motorsport North America, vlakbij Porsche Experience Centre in Los Angeles. Handig, want Singer zit daar vlak in de buurt.

Williams

Op dit moment kun je bij Singer drie specificaties bestellen. De 3.8 liter instap-motor – met 300 pk – wordt door Singer zelf opnieuw opgebouwd. Dat gebeurt ook met de 3.8 liter met 350 pk, de tweede stap. Deze wordt dan door Ed Pink Racing onder handen genomen. Dan is er ook nog een 4.0, eveneens door Ed Pink Racing getuned. Porsche zal zich hoogstwaarschijnlijk ontfermen over deze drie motoren. Het absolute pareltje van Singer, de 4.0 in de Singer DLS (Dynamic Lightweight Study) met 500 pk, is een product van Williams Advanced Engineering. Williams bouwt die motoren ook daadwerkelijk in het Verenigd Koninkrijk. Daar zal Porsche zich vooralsnog niet bemoeien.

Het is de bedoeling dat de twee bedrijven intensiever met elkaar gaan samenwerken. Het is voor Singer een enorme eer dat Porsche zich nu officieel bemoeit met het bedrijf. Er zijn maar weinig aftermarket tuners waar Porsche mee samenwerkt (Manthey, Ruf, TechArt). Naar verluidt kan Singer de hulp gebruiken, want ze schijnen bezig te zijn met een zescilinder boxer turbomotor.

Via: TopGear.com