Tesla maakt Full Self Driving nu knokenduur

Tesla gaat even door met prijzen verhogen. Na het verhogen van de prijzen voor verschillende modellen, wordt nu Full Self Driving knokenduur.

Meestal moeten autobedrijven hun best doen om de auto’s die ze bouwen aan de man (m/v) te brengen. In deze tijden moeten de autobedrijven vooral hun best doen om de auto’s die verkocht worden te bouwen. Nou ja, misschien dat Stellantis de uitzondering op de regel is, maar over het algemeen is dit nu de realiteit voor de automarkt. Dat geldt zeker ook voor Tesla, dat altijd al kampte met een grotere vraag dan men kon aanbieden. Elon Musk krijgt de EV-gebakjes domweg niet aangesleept.

Tesla is niet te beroerd om hier een slaatje uit te slaan. De prijzen van verschillende modellen zijn vorig jaar al fors verhoogd, vaak met percentages waar je ‘u’ tegen zegt. Het maakt echter niet uit, want kopers zijn er toch wel te vinden. Het feit dat Tesla niet altijd even netjes omgaat met mensen die een contract om een auto te kopen hebben getekend, doet daar kennelijk ook niets aan af.

En ach, het is een dog eat dog world. Het is niet alsof Tesla als het merk over twee jaar in moeilijkheden zit nog een keer terug kan naar huidige klanten om dan alsnog een paar duizend Dollar extra op te halen. Beter vult Musk dus nu vast zijn oorlogskas voor de onvermijdelijke terugval volgt.

In dat kader past ook de verhoging van de prijs voor Full Self Driving. Deze optie kostte ooit 5.000 Dollar, maar was stapsgewijs al gestegen naar 10.000 Dollar. Op 17 januari wordt de prijs echter nogmaals verhoogd, nu naar 12.000 Dollar. Technisch gezien verandert er niks aan het pakket. Wel updatet Tesla regelmatig haar Full Self Driving beta. Spoedig volgt versie 10.9 van deze veelbelovende doch controversiële software.

Deze FSD beta software, is echter alleen beschikbaar voor een select clubje klanten, die door Tesla een score van ’97’ zijn toegekend voor hun rijkwaliteiten. Musk poneerde ooit dat klanten geld zouden kunnen verdienen aan hun Tesla’s door de auto als robo-taxi in te zetten. Ondanks de updates, de naam ‘Full Self Driving’ en Musks claim dat alle Tesla’s in 2016 al autonoom konden rijden, is er in realiteit echter nog (lang) geen sprake van échte ‘Full Self Driving’.

Recente incidenten laten zien dat het systeem immers nog steeds de nodige fouten maakt. Als bestuurder van een Tesla met FSD (ook met de nieuwste beta), ben je dan ook zelf aansprakelijk als het misgaat. Dus moet je ook continu blijven opletten. Zo lang dat zo blijft, blijven de grote beloftes van echt autonoom rijden natuurlijk niet ingelost.

Maar goed, (Amerikaanse) klanten van Tesla kunnen nu dus 12.000 Ekkerdollars uitgeven in de overtuiging dat Elon Musk ooit over de brug komt met de beloofde goods. Zou jij het doen?