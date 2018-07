Audi werkt aan supervette auto configurator

Een auto samenstellen in de baas z'n tijd wordt een spelletje.

Configurators op sites van automerken zijn vaak ronduit ruk. Het ene merk heeft een nog verschrikkelijkere configurator in vergelijking met de ander. Sommige merken hebben door de jaren heen de configurator vernieuwd, door onder meer de intergratie van een 360-graden overzicht tijdens het bewerken. Een merk dat er echt uitspringt? Die is er (nog) niet.

Misschien dat Audi daar nu verandering in gaat brengen. De autofabrikant werkt aan een 3D configurator die realtime een auto door middel van animaties laat zien. De dynamische configurator kan de auto realistisch in beeld brengen door middel van zelf gekozen omgevingen. Het wordt mogelijk om deuren te openen, lampen aan of uit te schakelen, het openen en sluiten van een cabrio en in te zoomen op details, terwijl de auto ten alle tijden scherp in beeld blijft. Auto in een geparkeerde positie op een parkeerplaats weergeven? Geen probleem. De auto rijdend door een tunnel in IJsland simuleren? Ook mogelijk.

“Particularly when it comes to the individual equipment options, our new 3D visualization in the configurator provides customers with an extremely comprehensive, detailed image of the desired model and supports their purchasing decision,” said Thomas Orenz, project manager for the Audi Visualization Engine at AUDI AG.

En dat alles zonder programma te downloaden, maar geïntegreerd in de site van Audi. De 3D-techniek die Audi hiervoor gebruikt is afkomstig uit de gamewereld. Games als Gran Turismo kennen bijvoorbeeld een geavanceerde fotomodus, waarbij auto’s in een gedetailleerde omgeving kan worden weergegeven.

De Duitse autofabrikant lanceert de configurator in 25 landen. Het is niet bekend of wij de configurator ook krijgen. Na lancering gaat de ontwikkeling van de configurator door. Zo moet de 3D configurator in de toekomst animaties in 4k-kwaliteit kunnen weergeven.