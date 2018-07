Doen: nieuwe Audi A6 Avant samenstellen

Zet de nieuwe gezinstijger van Audi naar je hand.

Audi heeft de configurator van de nieuwe A6 Avant online geslingerd. Helaas zijn er nog geen kanonnen als de S6 en RS 6 Avant onder ons, maar door zelf te spelen met de configurator kun je een behoorlijk potent apparaat samenstellen.

Met een vanafprijs van 77.250 euro (meer info over de prijzen HIERRR) is de A6 Avant geen goedkope dandy, maar gelukkig is de configurator gratis. Ga je voor stoer en sportief of probeer je de toekomstige leaseauto van Nederland als replica na te maken? Het staat je helemaal vrij.

Zoals vaker bij een Duits merk lopen de prijzen aardig op wanneer je met de optielijst aan de gang gaat. Vooral de velgen tikken lekker aan. De ontwerpen worden eigenlijk vanaf 20-inch pas echt leuk. Hoewel dit eigenlijk veel te groot is voor een comfortabel hok als de A6, geeft het de Audi een dik voorkomen. Ondergetekende ging nog een stapje verder en vinkte de 21-inch jetsers aan á 5.752 euro. Zonder al te gek te doen kwam ik uit op een totaalbedrag van 111.992 euri. Heftig.

Zelf een A6 Avant samenstellen kan via deze link.

Met dank een Kevin voor de tip!