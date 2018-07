Mitsubishi haalt iconisch model uit Nederlands gamma

We moeten afscheid nemen van een alleskunner.

Mitsubishi Motors heeft bekendgemaakt dat het gaat stoppen met de levering van de Pajero in Nederland. Hoewel het model inmiddels is uitgegroeid tot een icoon van het merk, is de Pajero in ons land geen kraker. Net als de Toyota Land Cruiser, zijn zandbakken als de Verenigde Arabische Emiraten een belangrijke afzetmarkt.

De Pajero werd in 1982 geïntroduceerd en heeft twaalf keer de Dakar gewonnen. Wereldwijd zijn er meer dan drie miljoen exemplaren verkocht. De nieuwe WLPT-cyclus was vermoedelijk de doodsteek voor de Pajero in Nederland. Met steeds strenger wordende milieuregels heeft de offroader met de 3.2 liter sterke turbodiesel geen bestaansrecht meer. Eerder maakte Toyota al bekend de stekker uit diverse diesels te trekken voor de Nederlandse markt en ook Honda gaat kappen met de brandstof in Europa.

Met het afscheid van de Pajero blijven de Space Star, ASX, Eclipse Cross, Outlander en L200 als enige modellen van Mitsubishi in ons land over.