Onze jongens kiezen voor de Kia Ceed

Maakt dat van Jan een vrolijke soldaat?

Het is momenteel niet per se een feest om voor Defensie te werken. Zoals we met dank aan Donald Trump weten, geeft Nederland jaarlijks namelijk maar een schijntje uit aan onze nationale verdediging. Áls er dan geld wordt uitgegeven, wordt dat gespendeerd aan een Marinierskazerne in Vlissingen gebouwd op een berg gif, asbest en zware metalen. Lekker door de blubber tijgeren op zo’n terrein, daar word je hard van. De kosten voor de kazerne des doods waren volgens Omroep Zeeland in juni al opgelopen tot 37 miljoen Euro.

Maar, het is niet allemaal slecht nieuws voor de mannen en vrouwen die bereid zijn een been (of meer) te geven voor Mark Rutte en consorten. De troepen kunnen zich namelijk verheugen op splinternieuwe Kia’s. Of nou ja, ‘het Ministerie van Defensie’ kan zich verheugen op nieuwe auto’s. Of de wagens bij echte vechtjassen terechtkomen is niet geheel duidelijk (waarschijnlijk niet).

De eerste 25 exemplaren van in totaal 217 stuks zijn inmiddels geleverd. In alle gevallen gaat het om Kia’s nieuwe troef in het C-segment, namelijk de Ceed. Onlangs ging @wouter een blokje om met het kloeke apparaat en hij was er best over te spreken (rijtest).

Kia is uiteraard blij met de samenwerking. Het is een mijlpaal voor het merk, want voor Kia is het de eerste keer dat ze dienstauto’s leveren aan de Staat der Nederlanden. Misschien dat ze de samenwerking in de toekomst kunnen uitbreiden door een paar Stingers te leveren aan officiers of iets dergelijks. De naam van ‘Stinger’ is in dat opzicht perfect gekozen. Nadeeltje is alleen dat onlangs bleek dat sommige Stingers een klein probleempje met verkeerd spul in de verf hebben. Tsja, ook dat is weer zo’n dingetje dat een beetje gevoelig ligt bij Defensie dezer dagen…