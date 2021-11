Koop de meest zeldzame onopvallende auto van Nederland

Een zeer unieke auto die voor de leek wellicht niet eens opvalt. Op Marktplaats vinden we misschien wel een ultiem (of Ultima) exemplaar van zo’n auto, maar wat is het?

We openen even met een stelling uit de advertentie van de auto van vandaag: “Volgens het RDW en de Douane 1/1 in Nederland, 1/3 in Europa”. Daarmee zijn er van deze auto minder in Nederland dan bijvoorbeeld een Bugatti Chiron of McLaren Senna. Dat is al een reden om je hoofd om te draaien bij het zien van een dergelijke auto, maar leuker is dat de leek ‘gewoon een zwarte sedan’ ziet. Alleen echte autokenners snappen dat er iets niet helemaal normaal is aan de occasion van vandaag.

De zeldzaamste!!1!

Dus, wat is het? Zoals gezegd moet je er een echte autokenner voor zijn, al is het niet het type auto wat je als Europeaan kent omdat er zo veel van zijn. Het is een Nissan Gloria en in het specifiek eentje van de laatste generatie (Y34). Er zijn vele generaties Gloria geweest, maar vanaf 2004 ging de auto met pensioen en werd opgevolgd door de Fuga, een soort Nissan-versie van de Infiniti Q70. Dat geeft aan wat voor auto de Gloria ook was: een luxueuze sedan van Nissan. Min of meer de directe concurrent van de Toyota Crown, die onder liefhebbers (zeker van Japans spul) wellicht iets bekender is.

Nissan Gloria Ultima

Dan is er nog het feit dat de Nissan Gloria op Marktplaats nóg zeldzamer wordt door de uitvoering. Van de drie exemplaren die ergens in Europa rondrijden, is er maar één de Ultima. De naam zegt het eigenlijk al: de ultieme versie. Alles wat er mogelijk op een Gloria kon, zit erop. Deze werd vrijwel alleen met de grotere van de twee motoropties (de andere was de RB25DET die we kennen van de Skyline-serie) werd geleverd: de VQ30DET, een drieliter grote V6 met turbo. Die levert in deze auto 286 pk volgens de advertentie, dus een slome duikelaar is het ook niet.

Er zijn talloze leuke feitjes te melden over deze auto. De Nissan Gloria op Marktplaats is dus uniek in Nederland, maar er gaat volgens de verkoper ook een verhaal rond dat de Ultima-versie exclusief verkocht werd aan leden van de Japanse Yakuza. Er vanuit gaande dat dat klopt: echt veel zijn er dus sowieso niet van. Deze sinistere zwarte versie is ook nog eens gemodificeerd met een SuperMade bodykit (waar er ook maar een handjevol van zijn) en een breed scala aan motor- en prestatiewijzigingen die we wel kennen van vergelijkbare auto’s, denk aan velgen, remmen, ophanging en een open luchtinlaat.

Prijs

U hoort het, ondergetekende houdt wel van auto’s als deze super-unieke Nissan Gloria op Marktplaats. Voor het feit dat je een met liefde behandelde auto koopt waar je alle koppen van echte kenners mee omdraait, valt de prijs reuze mee. 15.999 euro is echter wel het soort geld waarbij iemand die een 22 jaar oude Nissan-sedan zoekt afhaakt. Dat is prima, want een auto als deze moet gekoesterd worden. De uitdaging aangaan kan op de advertentie van de Nissan Gloria op Marktplaats.

Met dank aan Rachid voor de tip!