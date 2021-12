Welke auto’s zou Nederland WEL moeten kopen?

Wij komen met een elektrisch alternatief voor enkele van de bestverkochte auto’s van Nederland.

Autorijden is in Nederland niet direct goedkoop. Het is dus zaak om weloverwogen een keuze te maken wanneer je als particulier op zoek gaat naar een nieuwe auto. De zakelijke rijder komt mede door aantrekkelijke bijtelling al vaak uit bij een elektrische auto.

Maar ook voor de consument kan het interessant zijn om nu de overstap te maken naar een elektrische auto in plaats van een auto die gebruik maakt van fossiele brandstof.

Alle autokosten meenemen!

Geregeld zijn elektrische auto’s duurder in aanschaf dan auto’s met een benzinemotor. Zelfs als je de SEPP subsidies meeneemt in de rekensom. Maar het draait natuurlijk niet alleen om de aanschafwaarde van een auto. Je dient te kijken naar de totale kosten. TCO (Total Cost of Ownership) noemen we dat.

Overigens is de SEPP subsidie voor 2022 vastgesteld op €3350. Dat betekent bij een private leasecontract over 4 jaar ongeveer €69 / maand eraf. Dat scheelt toch aanzienlijk in de maandelijkse kosten.

De totale kosten van bezit en gebruik van een auto. Je hebt het dan ondermeer over Motorrijtuigenbelasting (nu nog €0 bij een EV). Maar ook over verzekering en reparatie onderhoud en banden. Ook de afschrijving van de auto telt mee in de kosten. Als laatste en wellicht meest actuele zijn ook de kosten van ‘brandstof’ een belangrijke component. Hoeveel liter of kWh verbruik je en wat is de liter en kW prijs?

In deze aankoopadvies video rekenen Wouter en Martijn je het (elektrische) alternatief voor. Dit doen ze aan de hand van 3 modellen die populair zijn bij de Nederlandse particuliere autokoper.

We vergelijken de Volkswagen Polo en Golf met een ID.3. De Toyota Yaris vergelijken we met een Peugeot e-208 . Ten slotte doen we dat met de Kia Niro en zijn elektrische broer de e-Niro. Voor mensen die liever lezen dan video’s kijk. Dat resulteert in de volgende TCO bedragen per maand.

€ 596 per maand -> Volkswagen Polo

€ 655 per maand -> Volkswagen Golf

€ 544 per maand -> Volkswagen ID.3

€ 467 per maand -> Toyota Yaris

€ 442 per maand -> Volkswagen ID.3

€ 610 per maand -> Kia Niro

€ 540 per maand -> Kia e-Niro

Meer redenen om over te stappen

Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel meer redenen om te kiezen voor elektrisch, dat schreven we onlangs al. We denken dan aan het comfort van elke ochtend met een ‘volle tank’ van huis gaan maar zeker ook het duurzame aspect. Want ja een elektrische auto stoot gewoon minder uit dan een auto met een verbrandingsmotor!

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de Rijksoverheid. Wil je meer informatie lezen over elektrisch rijden of nog meer mogelijkheden om zelf bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Kijk dan op Iedereendoetwat.nl !