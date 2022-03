Auto met 1.000 pk is begrensd op 90 km/u, kost 250K

Wat heb je dan aan een auto met 1.000 pk als je maximale topsnelheid slechts 90 is?

Elk land heeft zo zijn bijzondere belastingconstructies als het gaat om auto’s en bedrijfswagens. In Nederland was het vroeger vrij eenvoudig: je kon zelfs een Porsche 944 ombouwen tot grijs-kenteken auto. Je hoefde alleen de achterbank eruit te halen en de achteruiten te blinderen. In België heb je de ‘lichte vracht’-regeling, dat in feite eenzelfde type tegemoetkoming is. Dan kun je goedkoper een dikke personenauto rijden als je ‘m inzet als ‘werkpaard’.

In Finland hebben ze er een andere methode voor. In principe wijkt het niet extreem veel af van wat we in Nederland kennen. Als je daar een grote vervuilende pickup wil rijden, dan kun je dat het beste doen om ‘m als bedrijfsauto te registreren.

Hennessey Mammoth 1000

Dat is ook precies wat er gebeurd is met deze Hennessey Mammoth 1000. Dat is een RAM 1500 TRX. Je weet wel, de auto die @wouter reed en waarvan we hem niet gehoord hebben dat ‘ie meer vermogen kon gebruiken, terwijl hij dat stiekem eigenlijk altijd een verbetering vindt. De Hennessey Mammoth heeft op 1 pk na net zoveel vermogen als de Bugatti Veyron.

Nu kun je een Veyron niet registreren op grijs kenteken, maar een RAM 1500 dus wel. Maar is er dan een addertje onder het gras? Jazeker, om te voldoen aan alle regels en eisen van de overheid om in aanmerking te komen voor het Finse equivalent van grijs kenteken, moet de topsnelheid begrensd worden.

Auto met 1.000 pk

Nu is de Mammoth TRX sowieso al begrensd op 190 km/u. Veel sneller is ongetwijfeld mogelijk, maar dat kunnen de offroad banden niet aan. Echter, in Finland mogen bedrijfsauto’s met dit gewicht niet harder dan 90 km/u. Nu is het niet dat ze een maximumsnelheid hebben waar ze zich aan moeten houden.

Nee, deze auto met 1.000 pk is namelijk begrensd op 90 km/u! Wat je dus precies hebt aan die 300 extra paarden ten opzichte van de al veel te snelle TRX, geen idee. Hoeveel geld het scheelt? Zo’n 44% aan belasting. Alsnog kost de Mommoth nog een kwart miljoen. Je zit wel heel snel op die 90 km/u, dat dan weer wel.

Via: The Drive.