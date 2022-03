Wat? Mercedes van morgen heeft GEEN sidepods!

Lewis Hamilton krijgt écht een revolutionaire auto. Net als Russell een auto die GEEN sidepods heeft.

Het was toch wel een schok, twee weken geleden. De Red Bull RB18 is compleet anders dan dat iedereen had verwacht. Volgens sommigen is het een revolutionaire auto die Adrian Newey heeft getekend. Dat komt met name doordat de sidepods bijzonder hoog zijn gepositioneerd en het daaronder helemaal ‘open’ is.

Maar mocht je denken dat dat bijzonder is, wacht dan maar totdat je de nieuwe Mercedes W14 kan aanschouwen. Er gaan namelijk hardnekkige geruchten dat de nieuwe auto nog veel vooruitstrevender is dan de Red Bull.

GEEN sidepods?

Uiteraard hebben we de auto van 2022 van Mercedes al gezien, maar dat is hoogstwaarschijnlijk niet de auto waarmee Hamilton en Russell aan de start zullen verschijnen. Dat meldt kwaliteitspublicatie Corriere Della Sera.

Hamilton krijgt een compleet nieuwe en echt revolutionaire auto als de geruchten kloppen. Want waar de Red Bull bijzondere sidepods heeft, heeft de Mercedes W14 in zijn geheel geen sidepods. Gewoon niets! Lucht. Je kunt het hier bekijken.

Legendarische winst

De krant gaat er prat op dat het sidepod-loze ontwerp “indrukwekkende simulatieprestaties met legendarische winst heeft laten zien.” Mede daardoor zijn de technici van de andere teams zeer ‘verontrust’. Ook schijnen de teambazen al in verhoogd staat van paraatheid te zijn om te protesteren, aldus de krant.

Dan rest nu voornamelijk de vraag: wat voor pindakaas moeten we hiervan maken? In principe niets. Het zijn immers geruchten. Echter, we maken met het woord kwaliteitspublicatie zeker geen grapje. De Milanese krant staat namelijk erg hoog aangeschreven. Morgen wordt er gereden op Bahrein voor de pre-season testdagen, dus dan kunnen we het meteen zien.

Het zal niet de eerste keer zijn dat Mercedes met een andere auto uiteindelijk de race begint dan dat ze laten zien tijdens de eerste pre-season testdagen. In 2019 was dat nog het meest duidelijk. Overigens doen meerdere teams dit in meerdere mate allemaal wel. Echter, geen sidepods is wel een absoluut unicum. Uiteraard houden we jullie op de hoogte als er meer bekend is.

Meer lezen? Dit zijn alle starttijden voor de races van 2022!