Benzineprijs bereikt bizar record in NL, diesel flink duurder

Mocht je denken dat het afgelopen week duur was, hebben we een vervelende verrassing voor je. De benzineprijs bereikt een bizar record, namelijk.

Nederland is nooit een land geweest waar autorijden heel erg goedkoop is geweest. We hebben diverse belastingen voor de auto (extra BPM) en extra belastingen op brandstof (accijns) naast de al bestaande belasting op beide (BTW).

Nog niet zo lang geleden schreeuwden we moord en brand dat de brandstofprijzen aan het stijgen waren. Voor de context, dat was op 1 oktober dat de benzineprijs boven de 2 euro uit kwam. Dat was ongehoord, een liter Euro 95 voor 2 euro, dat is extreem veel geld toch?

Benzineprijs bereikt bizar record

Maar het is er in de tussentijd niet beter op gegaan. Die 2 euro steeg al geleidelijk, maar zeker sinds de invasie van Rusland in Oekraïne is de brandstofprijs explosief gestegen. De benzineprijs bereikt een bizar record vandaag. Je betaalt nu voor een litertje peut namelijk 2,502 euro! Dat meldt United Consumers. Daarmee is er in een half jaar tijd dus een halve euro bijgekomen.

Daarmee is de prijs van benzine in de laatste paar weken niet extreem gestegen. Diesel is daarentegen wel ietsje gestegen qua procenten. Je betaalt voor een liter satansap namelijk 2,375 euro! LPG is 1,312 euro, dus rijden op gas klinkt zo gek nog niet…

Euro 98 nauwelijks duurder

Voor de echte petrolheads onder ons, 98 (E5) kost 2,589. Tja, als het dan toch een hoop kost, dan maakt die 8 cent extra ook niet meer uit, toch?

Zoals gewoonlijk zijn de prijzen van United Consumers de prijzen die je aan de snelweg aantreft. Als je tankt bij een onbemande pomp langs een gewone weg, kan het zo 20 cent lager uitvallen. Dat is alsnog een enorme hoop geld, maar als je een 80 liter tank hebt, scheelt die 20 cent per liter wel.