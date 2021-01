Auto ontgrendelen met smartphone niet alleen voor happy few - Autoblog.nl

Het moet steeds normaler en toegankelijker worden om een auto te ontgrendelen met je smartphone. De sleutel kan thuisblijven.

Je auto ontgrendelen door middel van een smartphone. Dat is op dit moment weggelegd voor de happy few. Gelukkig kun je nog dit jaar veranderingen verwachten op dit gebied. Samsung heeft dat bekendgemaakt tijdens de presentatie van de nieuwe Galaxy S21.

Auto ontgrendelen met smartphone

In plaats van gesloten partnerschappen, denkt Samsung collectief over deze technologie. De Zuid-Koreaanse techgigant is van mening dat niet enkel een kleine groep toegang moet krijgen tot de techniek. Zo werkt Apple samen met BMW, maar Samsung ziet juist brood in samenwerkingen met allerlei verschillende fabrikanten. Bovendien moet de technologie niet alleen beperkt blijven tot een Samsung smartphone, maar dat alle compatibele Android én Apple smartphones straks werken met de innovatie.

De merken Audi, BMW, Ford en Genesis zijn al aan boord bij Samsung. Op z’n vroegst kun je rond augustus 2021 met een nieuwe auto van deze merken het voertuig ontgrendelen via je smartphone. Tijdens de presentatie gaf Samsung topman Kevin Chung aan dat het een gebruiksvriendelijk systeem moet worden, dat ook moet toestaan dat je meerdere smartphones aan je digitale sleutel kunt koppelen.

Samsung heeft nog niet bekendgemaakt welke technologie ze gaan gebruiken, maar vermoedelijk gaat dit via Ultra Wideband (UWB). Dat betekent dat je smartphone in je broekzak kan blijven. Ook kan zo het signaal niet op afstand worden uitgelezen.