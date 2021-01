Elektrische invasie van Kia wordt nóg groter - Autoblog.nl

Er komen meer dan genoeg nieuwe modellen waarop de Koreanen straks hun nieuwe logo kunnen plakken.

Gisteren deed de Renault Group uitgebreid haar toekomstplannen uit de doeken, nu is het de beurt aan Kia. Vorige week onthulden de Koreanen al hun gloednieuwe logo, maar Kia heeft nog veel meer in petto.

In september gunde Kia ons ook al een blik in de toekomst. Toen kondigden ze zeven nieuwe EV’s aan die verspreid over zeven jaar geïntroduceerd zouden worden. Nu blijkt dat Kia nóg meer EV’s in petto heeft. Het zijn nu namelijk al elf nieuwe modellen geworden, die voor 2025 geïntroduceerd moeten zijn.

Als ze dat willen redden moeten de Koreanen wel een beetje opschieten. Dat doen ze dan ook: de eerste EV wordt nog in het eerste kwartaal van dit jaar onthuld. Dit wordt na de e-Niro en de e-Soul de eerste EV die niet op een bestaand model is gebaseerd. De auto komt op het nieuwe E-GMP-platform van de Hyundai Group te staan.

Dit eerste model uit de nieuwe line-up wordt een cross-over, die een range van meer dan 500 km krijgt. Dit zou zomaar 550 km kunnen worden, want dat is ook de actieradius die zustermodel Ioniq 5 krijgt. Aan de snellader moet de nieuwe Kia in minder dan 20 minuten vol zijn.

We krijgen ook al een eerste glimp van het design te zien tijdens de persconferentie. Veel wijzer worden we daar alleen niet van. Naast de cross-over komen er EV’s in allerlei verschijningsvormen. Kia heeft namelijk ook onder meer een elektrische MPV, SUV en sedan in de pijplijn zitten. Daarnaast zetten ze ook in op autonome auto’s en deelauto’s. Zo moeten ze bij elkaar aan de elf modellen komen.

Er zit dus heel wat elektrogeweld aan te komen vanuit Korea. Naast alle EV’s van Kia komt Hyundai ook nog eens met een reeks elektrische modellen onder het nieuwe Ioniq-label. De Europese merken kunnen hun borst dus natmaken.