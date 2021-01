Dit is de eerste Ferrari SF90 op Nederlands kenteken - Autoblog.nl

Meer dan vijf ton aan Ferrari schoon aan de haak op gele platen, dit is de eerste Ferrari SF90 Stradale van Nederland!

Dat is even wennen, of niet? Waar de F8 Tributo een voorzichtige evolutie is ten opzichte van de 488, is de nieuwe SF90 Stradale gewoon een hypermoderne Ferrari op je netvlies. Dit keer geen saaie studioplaatjes, maar gewoon het echte werk. Want de allereerste Ferrari SF90 Stradale van Nederland is een feit.

Het is de nieuwste aanwinst van Cars & Business-lid Gerard van der Horst. Het eveneens Quote 500-lid heeft een voorliefde voor auto’s, zolang het maar snel én exclusief is. De Ferrari SF90 Stradale is wat dat betreft een prima aanwinst op onder andere de 488 Pista en 812 Superfast van de Brabander.

Het eerste plaatje van de kersverse SF90 werd geschoten door Cars & Business en gedeeld op Instagram. De RDW leert ons dat van der Horst een gezonde 516.778 euro heeft moeten aftikken voor de Ferrari. De BPM valt met 21.988 euro nog wel mee. Dat heeft te maken met het feit dat de SF90 een plug-in hybride (PHEV) is. En daarmee is de supercar op papier een schone jongen, wat de BPM drukt.

Ferrari SF90 specificaties

Deze supercar heeft een een V8 (780 pk en 800 Nm) met ondersteuning van drie elektromotoren. Het systeemvermogen komt daarmee uit op maximaal 1.000 pk. Het sprintkanon zit in 6,7 seconden op 200 km/u. De topsnelheid bedraagt 340 km/u. Met het 7,9 kWh grote accupakket kun je gewoon 25 kilometer volledig elektrisch rijden. Hartstikke verantwoord voor een schoon Nederland dus, zo’n Ferrari SF90.