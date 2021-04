Porsche-rijders met Android smartphone worden eindelijk gehoord - Autoblog.nl

Ja er zijn vast Porsche-rijders met een Android smartphone. Er komt een einde aan de Apple’s monopoly.

Als je een Android smartphone gebruikt en een Porsche hebt zit je vast nog te klooien met van die lelijke telefoonhouders. Porsche-rijders met een iPhone lachen de ballen uit hun broek, want deze groep kan al een tijd gewon gebruik maken van CarPlay in een moderne Porker. Daar komt eindelijk verandering in.

Android Auto naar nieuwe Porsche

Klassieke Porsches met het nieuwe Communication Management (PCM) konden al gebruik maken van zowel Android Auto als Apple Carplay. Straks is dat precies zo met de nieuwste auto’s van het Duitse merk. Voor zover bekend niet met terugwerkende kracht, je zult dus een nieuw exemplaar moeten kopen.

De Porsche 911 van modeljaar 2022 is uitgerust met Android Auto. Sowieso krijgt het PCM een nieuwe update, dat nu overeenkomt met het systeem dat men al gebruikt met de Taycan. Dit betekent onder andere dat Apple Music en Apple Podcasts standaard geïntegreerd is in het systeem. Want Porsche blijft hoe dan ook dikke matties met dat grote techbedrijf uit Cupertino, Californië. Later zullen ongetwijfeld meer modellen van Porsche volgen die ondersteuning krijgen voor het mobiele besturingssysteem van Google.