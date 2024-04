Auto verkopen op Marktplaats: moet je dan belasting betalen?

Hoe zit dat eigenlijk met belasting betalen op aankopen of geld dat je verdient door je auto te verkopen op Marktplaats?

We zitten weer in de favoriete weken van iedere belastingadviseur: voor 1 mei moet iedereen zijn aangifte weer gedaan hebben. Soms krijg je geld terug, soms ben je wat schuldig, maar dat hangt van een enorm aantal factoren af.

Marktplaats

Nederland slaagt er vaak in om toch ineens geniepig uit de hoek te komen met allerlei vage belastingen. Zo bestaat er een verkopersbelasting op Marktplaats en kun je dus in feite belasting moeten betalen over iets dat je hebt verkocht op Marktplaats. Voor wie nu in paniek zich afvraagt of ‘ie zijn Mercedes voor 20.000 euro dan had moeten verkopen: gelukkig klopt de fiscus niet zonder reden aan bij elke transactie op Marktplaats.

GEEN belasting op Marktplaats

Sterker nog: per definitie handel je op Marktplaats belastingvrij, of dat nou een zevengeitjesklok is die je voor een tientje hebt verkocht of een Porsche van 100.000 euro. Het gaat eigenlijk simpel gezegd om het doel wat je hebt met de verkoop. Je betaalt namelijk belasting als je winst beoogt. Maar als jij eenmalig een auto verkoopt, dan blijft het bij de transactie die je hebt voltooid. Ook wordt onderscheiden of je iets voor minder verkoopt dan waarvoor je het hebt gekocht en of je het verkoopt na eigen gebruik of niet.

Uitzonderingen

Zoals gezegd kan het dus wel dat je belasting moet betalen op Marktplaats. Maar eigenlijk alleen in de volgende gevallen:

Je wil iets verkopen voor meer dan waarvoor je het gekocht hebt in korte tijd;

Je bent ondernemer en wil geld verdienen;

Je beoogt specifiek winst maken op datgene wat je verkoopt.

Toch blijken die regels aardig coulant te zijn, want de belasting gaat kort gezegd alleen in als jij structureel als bedrijf zijnde Marktplaats gebruikt om winst te maken. Als jij hobbymatig erg veel spullen verkoopt, maar dat doet na eigen gebruik en voor lagere prijzen, dan kun je eigenlijk zo veel verkopen als je wil.

Kort maar krachtig dus geen reden om in paniek te raken. Helemaal met wetten als het verbod op contante autobetalingen aanstaande is het toch fijn om te weten dat je niet ineens onder de streep veel meer geld kwijt bent. Alle regels en dingen die je moet weten heeft Marktplaats zelf ook nog eens haarfijn uitgelegd.